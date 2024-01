Dane Train: GMB Motorsport con il trio di piloti danesi

La nuova Aston Martin Vantage GT3 di GMB Motorsport sarà guidata da tre nomi familiari quando il team prenderà parte al Fanatec GT World Challenge Europe per la prima volta nel 2024. Gustav Birch e Simon Birch disputeranno tutte e dieci le gare della stagione nella serie SRO di alto livello, mentre Kasper H. Jensen affiancherà il duo nelle cinque gare di durata della Endurance Cup.

Il Team Principal Henrik Lundgaard è soddisfatto di aver messo insieme la squadra in tempo e non vede l'ora di vedere la nuova formazione di piloti in azione: "Non c'è mai stato alcun dubbio su come volevamo schierare la vettura e sono molto contento che questo piano sia stato realizzato con successo. Con Simon e Gustav abbiamo due giovani talenti veloci e affamati, e con l'esperienza e la mentalità vincente di Kasper abbiamo trovato una squadra quasi completa. Ora non vediamo l'ora di iniziare gli ultimi preparativi per la stagione".

Oltre al suo ruolo di pilota nelle gare della Endurance Cup, il sette volte campione danese Kasper H. Jensen si assumerà una serie di responsabilità aggiuntive durante la stagione, in quanto agirà come allenatore dei due giovani compagni di squadra, ai quali farà da mentore sia dal punto di vista tecnico che mentale.

"Kasper è stato a lungo il mentore del nostro team Junior e siamo molto soddisfatti del lavoro che ha svolto con i giovani piloti, quindi è naturale che ora stiamo ampliando questo ruolo. Non ci sono molte persone che sanno più di Kasper come si vincono le gare e dobbiamo assicurarci di utilizzare questa conoscenza", continua il Team Principal Lundgaard.

Negli ultimi anni, il trio GMB ha avuto l'opportunità di mettersi alla prova nella classe GT3 partecipando alla Michlein Le Mans Cup, vinta da Kasper H. Jensen nel 2022. Gustav Birch si è classificato terzo nello stesso anno. Simon Birch ha fatto il suo debutto nella serie di gare la scorsa stagione, dove il diciassettenne ha potuto fare la sua prima esperienza nelle gare internazionali GT3.