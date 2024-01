Dane Train: GMB Motorsport com trio de pilotos dinamarqueses

A GMB Motorsport vai competir no GT World Challenge Europe com um novo Aston Martin Vantage GT3 e um trio de pilotos totalmente dinamarquês. Os irmãos Birch vão começar juntamente com Kasper H. Jensen.

O novo Aston Martin Vantage GT3 da GMB Motorsport será conduzido por três nomes conhecidos quando a equipa participar no Fanatec GT World Challenge Europe pela primeira vez em 2024. Gustav Birch e Simon Birch vão disputar as dez corridas da época na série de corridas SRO de alto calibre, enquanto Kasper H. Jensen vai apoiar a dupla nas cinco corridas de resistência da Endurance Cup.

O Diretor da Equipa, Henrik Lundgaard, está satisfeito por ter reunido a equipa a tempo e está agora ansioso por ver o novo alinhamento de pilotos em ação: "Nunca houve qualquer dúvida sobre a forma como queríamos alinhar o carro e estou muito satisfeito por termos sido bem sucedidos com este plano. Com o Simon e o Gustav, temos dois jovens talentos rápidos e com muita vontade de vencer e, com a experiência e a mentalidade vencedora do Kasper, temos uma equipa quase completa. Agora estamos ansiosos por começar os preparativos finais para a época".

Para além do seu papel como piloto nas corridas da Taça de Endurance, o sete vezes campeão dinamarquês Kasper H. Jensen assumirá uma série de responsabilidades adicionais durante a época, uma vez que actuará como treinador de pilotos para os seus dois jovens companheiros de equipa, a quem orientará técnica e mentalmente.

"O Kasper tem sido um mentor da nossa equipa Júnior desde há muito tempo e estamos muito satisfeitos com o trabalho que ele tem feito com os jovens pilotos, pelo que é natural que este papel seja agora alargado. Não há muitas pessoas que saibam mais sobre ganhar corridas do que o Kasper e temos de garantir que utilizamos esse conhecimento", continua o Diretor de Equipa Lundgaard.

Nos últimos anos, o trio da GMB teve a oportunidade de se testar na classe GT3 ao competir na Michlein Le Mans Cup, que Kasper H. Jensen venceu em 2022. Gustav Birch terminou em terceiro lugar no mesmo ano. Simon Birch fez a sua estreia na série de corridas na época passada, onde o jovem de 17 anos pôde ganhar a sua primeira experiência em corridas internacionais de GT3.