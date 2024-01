Kessel Racing de retour au GT World Challenge Europe

L'équipe de Ronnie Kessel est associée à la série depuis longtemps. Elle a fait ses débuts en 2014 et a ensuite remporté des titres dans les catégories Pro-Am et Am-Cup, ainsi que deux classes lors des CrowdStrike 24 Hours of Spa dans cette dernière catégorie.

Cette année, l'équipe suisse se lancera un nouveau défi avec Nicolò Rosi, Niccolò Schirò et David Fumanelli dans la très disputée Bronze Cup. Le trio pilotera une Ferrari 296 GT3. L'utilisation d'une deuxième voiture est également une possibilité.

Rosi fera ses débuts dans la série, après avoir représenté Kessel dans le Ferrari Challenge et l'International GT Open. Il poursuivra son partenariat avec Schirò, dont la seule participation au GT World Challenge Europe remonte aux 24h de Spa 2016.

L'équipe est complétée par l'expérimenté Fumanelli, qui a régulièrement pris le départ de la série de courses SRO au cours des dix dernières années. Sa dernière participation remonte à 2021 à Spa pour Kessel Racing dans le GT World Challenge Europe.

"Nous sommes très heureux de participer à nouveau à ce championnat, qui représente le plus haut niveau de la catégorie GT3 et nous donne l'occasion de nous mesurer aux pilotes les plus rapides du monde", explique le propriétaire de l'équipe, Ronnie Kessel. "Nous sommes toujours ouverts à la possibilité d'une deuxième inscription qui viendrait renforcer notre formation, mais cela doit encore être confirmé. Ce qui est sûr, c'est que nous donnerons, comme toujours, le meilleur de nous-mêmes. Let's push !"

Kessel Racing est la première équipe Ferrari du GT World Challenge Europe à confirmer officiellement sa sélection pour 2024.