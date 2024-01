Kessel Racing torna nel GT World Challenge Europa

Dopo una pausa di due anni, Kessel Racing torna alla GT World Challenge Europe Endurance Cup. Schieramento di un massimo di due Ferrari 296 GT3 in una serie di gare SRO di alto livello.

Il team di Ronnie Kessel è stato a lungo associato alla serie. Ha fatto il suo debutto nel 2014 e ha vinto i titoli nelle classi Pro-Am e Am Cup, nonché due classi alla 24 Ore CrowdStrike di Spa in quest'ultima categoria.

Quest'anno, il team svizzero affronterà una nuova sfida e gareggerà nella competitiva Bronze Cup con Nicolò Rosi, Niccolò Schirò e David Fumanelli. Il trio guiderà una Ferrari 296 GT3. È possibile anche l'utilizzo di una seconda vettura.

Rosi farà il suo debutto nella serie, avendo già rappresentato Kessel nel Ferrari Challenge e nell'International GT Open. Continuerà la sua collaborazione con Schirò, la cui unica partenza nel GT World Challenge Europe risale alla 24 Ore di Spa del 2016.

Lo schieramento è completato dall'esperto Fumanelli, che negli ultimi dieci anni ha partecipato regolarmente alla serie di gare SRO. L'ultima volta ha gareggiato per Kessel Racing nel GT World Challenge Europe a Spa nel 2021.

"Siamo felici di tornare in questo campionato, che rappresenta il livello più alto della categoria GT3 e ci dà l'opportunità di competere con i piloti più veloci del mondo", spiega il proprietario del team Ronnie Kessel. "Siamo ancora aperti alla possibilità di una seconda partecipazione che rafforzerebbe il nostro schieramento, ma non è ancora stata confermata. Quello che è certo è che daremo il massimo come sempre. Spingiamo!"

Kessel Racing è la prima squadra Ferrari del GT World Challenge Europe a confermare ufficialmente la propria formazione per il 2024.