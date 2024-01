A Kessel Racing regressa ao GT World Challenge Europe

A equipa de Ronnie Kessel está há muito tempo associada à série. Estreou-se em 2014 e conquistou títulos nas classes Pro-Am e Am Cup, bem como duas classes nas 24 Horas de Spa CrowdStrike nesta última categoria.

Este ano, a equipa da Suíça vai enfrentar um novo desafio e competir na altamente competitiva Taça de Bronze com Nicolò Rosi, Niccolò Schirò e David Fumanelli. O trio irá conduzir um Ferrari 296 GT3. A utilização de um segundo carro é também uma possibilidade.

Rosi fará a sua estreia na série, tendo já representado a Kessel no Ferrari Challenge e no International GT Open. Ele continuará a sua parceria com Schirò, cuja única partida no GT World Challenge Europe foi nas 24 Horas de Spa de 2016.

O alinhamento é completado pelo experiente Fumanelli, que tem competido regularmente na série de corridas SRO nos últimos dez anos. A última vez que competiu pela Kessel Racing no GT World Challenge Europe foi em Spa, em 2021.

"Estamos muito satisfeitos por estar de volta a este campeonato, que representa o mais alto nível da categoria GT3 e nos dá a oportunidade de competir com os pilotos mais rápidos do mundo", explica o proprietário da equipa, Ronnie Kessel. "Ainda estamos abertos à possibilidade de uma segunda entrada que reforçaria o nosso alinhamento, mas isso ainda tem de ser confirmado. O que é certo é que vamos dar o nosso melhor, como sempre. Vamos dar o máximo!

A Kessel Racing é a primeira equipa Ferrari no GT World Challenge Europe a confirmar oficialmente o seu alinhamento para 2024.