Les bolides GT1 enthousiasment dans le programme cadre des 24h de Spa

Cette annonce donne des frissons et de l'anticipation aux fans de GT. Les Endurance Racing Legends prendront le départ avec leurs voitures GT1 et d'autres bolides GT légendaires dans le cadre des 24h de Spa.

De nombreux fans de GT adorent les voitures GT1 de la fin des années 1990 et des années 2000. Dans le championnat FIA GT de l'OAR et dans les séries de courses du Mans, ces bolides spectaculaires ont provoqué beaucoup d'action et ont enthousiasmé les spectateurs par leur look et leur son.

En 2024, les bolides GT1 seront de retour aux 24h de Spa. Les Endurance Racing Legends prendront le départ de l'événement le dernier week-end de juin dans le cadre de la plus grande course GT3 du monde. Ainsi, l'événement du centenaire aura un autre point fort. Comme les voitures GT1 ont participé à la course entre 2001 et 2009, il existe un lien historique avec la course dans les Ardennes.

La dernière fois que des voitures GT1 ont couru dans le cadre des 24h de Spa, c'était en 2022. Lors du SRO 30th GT Anniversary by Peter Auto, des voitures GT1, GT2 et GT3 spectaculaires ont couru dans le cadre de l'événement phare de la saison du GT World Challenge Europe.

L'édition 2024 promet d'être un moment fort absolu pour tous les fans de GT ! Outre la course de 24 heures et les Endurance Racing Legends, les GT2 European Series et les GT4 European Series participeront à l'événement dans les Ardennes.

Pour augmenter l'impatience, nous avons ici pour vous encore plus de son du SRO 30th GT Anniversary by Peter Auto à savourer :