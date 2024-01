Carros GT1 inspiram o programa de apoio das 24h de Spa

Esta notícia está a dar aos fãs de GT arrepios e uma sensação de antecipação. As Lendas das Corridas de Resistência vão competir com os seus carros GT1 e outros pilotos GT lendários nas 24h de Spa.

Muitos fãs de GT adoram os carros GT1 do final da década de 1990 e dos anos 2000. No Campeonato FIA GT da SRO e na série de corridas de Le Mans, os espectaculares carros proporcionaram muita ação e entusiasmaram os espectadores com o seu aspeto e som.

Os carros GT1 regressarão agora às 24 Horas de Spa em 2024. Os Endurance Racing Legends irão competir no evento no último fim de semana de junho, como parte do programa de apoio da maior corrida de GT3 do mundo. Isto irá acrescentar mais um ponto alto ao evento para assinalar o seu 100º aniversário. Como os carros GT1 disputaram a corrida entre 2001 e 2009, existe uma ligação histórica à corrida nas Ardenas.

A última vez que os carros de GT1 correram no programa de apoio das 24h de Spa foi em 2022. No SRO 30th GT Anniversary by Peter Auto, carros espectaculares de GT1, GT2 e GT3 correram no programa de apoio do ponto alto da época do GT World Challenge Europe.

O evento de 2024 promete ser um ponto alto absoluto para todos os fãs das corridas de GT! Para além da corrida de 24 horas e do Endurance Racing Legends, o GT2 European Series e o GT4 European Series vão correr no evento nas Ardenas.

Para aumentar a expetativa, temos mais som do SRO 30th GT Anniversary de Peter Auto para que possa desfrutar: