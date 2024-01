Comtoyou Racing prueba el nuevo Aston Martin Vantage GT3

Jueves, 11 de enero de 2024, a las 09.00 horas. Al final del pit lane del Circuit Ricardo Tormo de Valencia, los semáforos acaban de ponerse en verde para marcar el inicio de una jornada de pruebas. El nuevo Aston Martin Vantage AMR GT3 sale de los boxes del equipo Comtoyou Racing con un fuerte ruido, todavía en su color negro carbón. Normalmente este es un momento algo mundano para un equipo de carreras, pero no esta vez...

"Tenemos que admitir que este día permanecerá con nosotros durante mucho tiempo", explica François Verbist, director del equipo Comtoyou Racing. "En cierto modo, es el primer día de nuestra colaboración a largo plazo con Aston Martin Racing, el comienzo de una nueva aventura. Fue un momento emocionante y debo decir que sentí cierto orgullo al saber que somos el primer equipo cliente que utiliza este coche. Pero no tuvimos mucho tiempo para pensar en ello: ¡nos esperaban dos largos días de trabajo!".

Bajo la atenta mirada de Benoit Bourdaire, Jefe de Ventas de Aston Martin Racing, el Aston Martin Vantage AMR GT3 se sometió primero a una serie de cortas sesiones de conducción. "Ese es el verdadero principio que rige el lanzamiento al mercado de un coche nuevo", explica François Verbist. "Comprobamos si todo funciona correctamente, si todo está apretado, si hay fugas... Luego empezamos a alargar las tandas y a trabajar en los detalles. Fue muy interesante y aprendimos mucho de ello".

Matisse Lismont , que fue confirmado como nuevo piloto de Comtoyou Racing el miércoles, se une a Nicolas Baert y Finlay Hutchison, dos pilotos que formaron parte del equipo en 2023. El piloto oficial de Aston Martin Racing, Marco Sörensen, también estuvo al volante para compartir su experiencia con el equipo belga e intercambiar una gran cantidad de información con el ingeniero Sébastien Breuil, que también se está familiarizando con el nuevo coche.

Este día también fue algo especial para Nicolas Baert. "La raclette de Año Nuevo parece que fue hace mucho tiempo", bromea el joven belga con su humor habitual. "¡Pero es tan agradable volver a la pista! Me tomé mi tiempo para saborear el momento en que me subí al asiento del piloto y debo admitir que sentí una mezcla de emoción y orgullo al vivir el inicio de esta nueva aventura. Después, estaba allí para cumplir una tarea específica y tengo que decir que todos trabajamos bien juntos. Con su motor delantero, este Aston Martin es diferente a los GT3 que he conducido antes, por lo que la experiencia de conducción también es diferente, pero enseguida disfruté conduciéndolo. Estoy convencido de que nos llevaremos bien. Estoy impaciente por ver qué pasa".

Mientras que las pruebas con el Aston Martin Vantage AMR GT3 continuarán en las próximas semanas, Comtoyou Racing está preparando los otros tres coches con los que el equipo belga participará en el Fanatec GT World Challenge Europe. "Todavía estamos en conversaciones con algunos pilotos para ultimar nuestras tripulaciones, pero podemos decir que la temporada se perfila muy bien", afirma el jefe del equipo, Jean-Michel Baert. "Anunciaremos nuestro programa completo a su debido tiempo, pero mientras tanto ya podemos decir que con el final de estos dos días de pruebas en España, ¡nuestra temporada y nuestra estrecha colaboración con Aston Martin Racing están en pleno apogeo!".