Comtoyou Racing teste la nouvelle Aston Martin Vantage GT3

Jeudi 11 janvier 2024, à 9 heures du matin. Au bout de la voie des stands du Circuit Ricardo Tormo de Valence, le feu vient de passer au vert pour marquer le début d'une journée d'essais. La nouvelle Aston Martin Vantage AMR GT3 quitte le box de l'équipe Comtoyou Racing dans un grand bruit, encore dans sa couleur noir charbon. D'habitude, c'est un moment un peu banal pour une équipe de course, mais pas cette fois-ci...

"Nous devons admettre que nous nous souviendrons longtemps de cette journée", explique François Verbist, chef d'équipe de Comtoyou Racing. "D'une certaine manière, c'est le premier jour de notre collaboration à long terme avec Aston Martin Racing, le début d'une nouvelle aventure. C'était un moment d'émotion et je dois dire que j'ai ressenti une certaine fierté en sachant que nous étions la première équipe cliente à utiliser cette voiture. Mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour y penser : nous avions deux longues journées de travail devant nous !"

Sous l'œil vigilant de Benoit Bourdaire, Head of Sales Aston Martin Racing, l'Aston Martin Vantage AMR GT3 a d'abord fait l'objet d'une série de courtes sessions de roulage. "C'est le principe même du lancement d'une nouvelle voiture", explique François Verbist. "Nous vérifions que tout fonctionne correctement, que tout est étanche, qu'il n'y a pas de fuites... Puis nous avons commencé à prolonger les séances de roulage et à travailler sur les détails. C'était très intéressant et nous avons pu en tirer beaucoup d'enseignements".

Matisse Lismont, qui a été confirmé mercredi comme nouveau pilote de Comtoyou Racing, rejoint Nicolas Baert et Finlay Hutchison, deux pilotes qui faisaient partie de l'équipe en 2023. Le pilote officiel envoyé par Aston Martin Racing, Marco Sörensen, était également derrière le volant pour partager son expérience avec l'équipe belge et échanger une foule d'informations avec l'ingénieur Sébastien Breuil, qui découvre également la nouvelle voiture.

Pour Nicolas Baert aussi, cette journée a été particulière. "La raclette du Nouvel An semble bien loin", plaisante le jeune Belge avec son humour habituel. "Mais c'est tellement agréable d'être de retour sur le circuit ! J'ai pris le temps de savourer le moment où je me suis glissé dans le siège du pilote et je dois avouer que j'ai ressenti un mélange d'excitation et de fierté en vivant le début de cette nouvelle aventure. Ensuite, j'étais là pour accomplir une tâche précise et je dois dire que nous avons tous bien travaillé ensemble. Avec son moteur avant, cette Aston Martin est différente des GT3 que j'ai conduites jusqu'à présent, donc les sensations de conduite sont également différentes, mais j'ai tout de suite apprécié de la conduire. Je suis convaincu que nous allons bien nous entendre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite !"

Alors que les essais de l'Aston Martin Vantage AMR GT3 se poursuivront dans les semaines à venir, Comtoyou Racing prépare les trois autres voitures avec lesquelles l'équipe belge participera au Fanatec GT World Challenge Europe. "Nous sommes encore en discussion avec certains pilotes pour finaliser nos équipages, mais nous pouvons vous dire que la saison se déroule très bien", se réjouit le chef d'équipe Jean-Michel Baert. "Nous annoncerons notre programme complet en temps voulu, mais en attendant, nous pouvons déjà dire qu'avec la fin de ces deux journées d'essais en Espagne, notre saison et notre étroite collaboration avec Aston Martin Racing sont en plein essor !"