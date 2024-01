Comtoyou Racing prova la nuova Aston Martin Vantage GT3

Giovedì 11 gennaio 2024, ore 09.00. Alla fine della corsia dei box del Circuito Ricardo Tormo di Valencia, il semaforo è appena diventato verde per segnare l'inizio di una giornata di test. La nuova Aston Martin Vantage AMR GT3 lascia i box del Comtoyou Racing Team con un forte rumore, ancora nel suo colore nero antracite. Normalmente questo è un momento un po' banale per una squadra corse, ma non questa volta...

"Dobbiamo ammettere che questo giorno ci rimarrà impresso per molto tempo", spiega François Verbist, Team Principal di Comtoyou Racing. "In un certo senso, questo è il primo giorno della nostra collaborazione a lungo termine con Aston Martin Racing, l'inizio di una nuova avventura. È stato un momento emozionante e devo dire che ho provato un certo orgoglio nel sapere che siamo il primo team di clienti a utilizzare questa vettura. Ma non abbiamo avuto molto tempo per pensarci: ci aspettavano due lunghi giorni di lavoro!".

Sotto l'occhio vigile di Benoit Bourdaire, Responsabile Vendite Aston Martin Racing, l'Aston Martin Vantage AMR GT3 è stata prima sottoposta a una serie di brevi sessioni di guida. "Questo è il vero principio che sta alla base del lancio sul mercato di una nuova auto", spiega François Verbist. "Controlliamo che tutto funzioni correttamente, che sia ben saldo, che non ci siano perdite... Poi abbiamo iniziato a prolungare i giri e a lavorare sui dettagli. È stato molto interessante e abbiamo imparato molto".

Matisse Lismont, confermato mercoledì come nuovo pilota del Comtoyou Racing, si unisce a Nicolas Baert e Finlay Hutchison, due piloti che hanno fatto parte della squadra nel 2023. Anche il pilota ufficiale di Aston Martin Racing, Marco Sörensen, era al volante per condividere la sua esperienza con il team belga e scambiare una serie di informazioni con l'ingegnere Sébastien Breuil, che sta anche familiarizzando con la nuova vettura.

Questa giornata è stata speciale anche per Nicolas Baert. "La raclette di Capodanno sembra un sacco di tempo fa", scherza il giovane belga con il suo solito umorismo. "Ma è così bello tornare in pista! Mi sono preso il tempo di assaporare il momento in cui mi sono messo al posto di guida e devo ammettere che ho provato un misto di eccitazione e orgoglio nel vivere l'inizio di questa nuova avventura. Dopodiché, ero lì per svolgere un compito specifico e devo dire che abbiamo lavorato bene tutti insieme. Con il suo motore anteriore, questa Aston Martin è diversa dalle GT3 che ho guidato in precedenza, quindi anche l'esperienza di guida è diversa, ma mi sono subito divertito a guidarla. Sono convinto che ci troveremo bene insieme. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà!".

Mentre i test con l'Aston Martin Vantage AMR GT3 continueranno nelle prossime settimane, Comtoyou Racing sta preparando le altre tre vetture con cui il team belga parteciperà al Fanatec GT World Challenge Europe. "Siamo ancora in trattativa con alcuni piloti per definire i nostri equipaggi, ma possiamo dire che la stagione si sta delineando molto bene", afferma il boss della squadra Jean-Michel Baert. "Annunceremo il nostro programma completo a tempo debito, ma nel frattempo possiamo già dire che con la fine di questi due giorni di test in Spagna, la nostra stagione e la nostra stretta collaborazione con Aston Martin Racing sono in pieno svolgimento!".