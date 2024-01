A Comtoyou Racing testa o novo Aston Martin Vantage GT3

Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, às 09h00. No final da via das boxes do Circuito Ricardo Tormo, em Valência, os semáforos acabam de ficar verdes para assinalar o início de um dia de testes. O novo Aston Martin Vantage AMR GT3 sai das boxes da Comtoyou Racing Team com um ruído forte, ainda na sua cor preta carvão. Normalmente, este é um momento algo mundano para uma equipa de corridas, mas não desta vez...

"Temos de admitir que este dia vai ficar na nossa memória durante muito tempo", explica François Verbist, Diretor de Equipa da Comtoyou Racing. "De certa forma, este é o primeiro dia da nossa colaboração a longo prazo com a Aston Martin Racing, o início de uma nova aventura. Foi um momento emocionante e devo dizer que senti um certo orgulho por saber que somos a primeira equipa cliente a utilizar este carro. Mas não tivemos muito tempo para pensar nisso: tínhamos dois longos dias de trabalho pela frente!"

Sob o olhar atento de Benoit Bourdaire, Diretor de Vendas da Aston Martin Racing, o Aston Martin Vantage AMR GT3 foi primeiro submetido a uma série de curtas sessões de condução. "Este é o verdadeiro princípio por detrás do lançamento de um novo automóvel no mercado", explica François Verbist. "Verificamos se tudo está a funcionar corretamente, se está tudo apertado, se há fugas... Depois começámos a prolongar as corridas e a trabalhar nos detalhes. Foi muito interessante e aprendemos muito com isso."

Matisse Lismont, que foi confirmado como o novo piloto da Comtoyou Racing na quarta-feira, junta-se a Nicolas Baert e Finlay Hutchison, dois pilotos que fizeram parte da equipa em 2023. O piloto oficial da Aston Martin Racing, Marco Sörensen, também esteve ao volante para partilhar a sua experiência com a equipa belga e trocar uma série de informações com o engenheiro Sébastien Breuil, que também está a familiarizar-se com o novo carro.

Este dia também foi especial para Nicolas Baert. "A raclette do Ano Novo parece ter sido há muito tempo", brinca o jovem belga com o seu humor habitual. "Mas é tão bom estar de volta à pista! Aproveitei para saborear o momento em que me sentei no banco do condutor e tenho de admitir que senti um misto de entusiasmo e orgulho ao viver o início desta nova aventura. Depois disso, estava lá para cumprir uma tarefa específica e tenho de dizer que trabalhámos todos bem em conjunto. Com o seu motor dianteiro, este Aston Martin é diferente dos GT3 que conduzi anteriormente, por isso a experiência de condução também é diferente, mas gostei imediatamente de o conduzir. Estou convencido de que nos vamos dar bem juntos. Mal posso esperar para ver o que acontece a seguir!"

Enquanto os testes com o Aston Martin Vantage AMR GT3 vão continuar nas próximas semanas, a Comtoyou Racing está a preparar os outros três carros com que a equipa belga vai participar no Fanatec GT World Challenge Europe. "Ainda estamos em conversações com alguns pilotos para finalizar as nossas equipas, mas podemos dizer que a época está a preparar-se muito bem", diz o chefe de equipa Jean-Michel Baert. "Anunciaremos o nosso programa completo na devida altura, mas entretanto já podemos dizer que, com o final destes dois dias de testes em Espanha, a nossa época e a nossa estreita colaboração com a Aston Martin Racing estão em pleno andamento!"