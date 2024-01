A Nova Race 2024 não está no GT World Challenge Europe

Com dois Honda NSX GT3, a Nova Race deu um verdadeiro toque de cor às corridas de GT3 na época de 2023 do GT World Challenge Europe. Mas este ano, o outsider japonês estará ausente do campo.

A Nova Race 2023 deu um toque de cor ao GT World Challenge Europe. A equipa italiana inscreveu dois Honda NSX GT3 nas cinco corridas da Sprint Cup, que competiram na Silver Cup.

Enquanto Jacopo Guidetti e Leonardo Monchini disputaram toda a época, Erwin Zanotti partilhou o segundo carro com Diego Di Fabio e Alex Frassinetti.

Sem surpresa, Guidetti e Monchini foram também os Honda mais bem classificados no final do ano no campeonato SRO de alto nível. Os dois pilotos terminaram em quinto lugar na classificação da Taça de Prata no final do ano. Na abertura da época em Brands Hatch, ficaram em segundo lugar na classe, enquanto em Valência voltaram a terminar no terceiro lugar do pódio.

No entanto, o toque de cor dos dois carros italianos da Honda não fará parte do Campeonato SRO em 2024. "Estamos a vender dois dos quatro carros Honda", explicou o chefe de equipa Christian Pescatori, que também foi um piloto de sucesso e participou duas vezes nas 24 Horas de Le Mans como parte da equipa de trabalho da Audi, ao especialista em GT-Place médio. "Estamos a fazer isto porque este ano só vamos competir no GT italiano."