Dinamic GT complète l'équipe de la Ford Mustang GT3

L'équipe avait déjà annoncé une voiture pro pour le trio expérimenté Christopher Mies, Frédéric Vervisch et Dennis Olsen. Maintenant, l'équipe a complété sa formation complète avec une voiture de la Bronze Cup pour Philipp Sager, Christopher Zöchling et Ben Barker, qui sont tous des familiers de l'équipe et qui ont roulé pour l'équipe italienne l'année dernière.

Sager, qui a disputé toute la saison 2023 avec Dinamic, peut se targuer d'un curriculum vitae varié, comprenant aussi bien des engagements en GT que des courses de Formule 1. Zöchling a plus d'une décennie d'expérience en GT, notamment avec Dinamic GT lors de la Sprint Cup de l'année dernière et des CrowdStrike 24 Hours of Spa.

Le trio est complété par Barker, qui a récemment été annoncé comme pilote d'usine chez Ford Performance. Le pilote britannique a également couru pour Dinamic GT en Endurance Cup la saison dernière et était auparavant connu comme spécialiste Porsche.

Les deux équipages participeront à l'ensemble de la saison. Dans la voiture pro, Mies et Vervisch disputeront les courses de sprint, tandis qu'Olsen participera aux courses d'endurance. Dans la voiture sœur, Sager et Barker participeront à toute la saison, Zöchling les soutenant dans les courses d'endurance.

La saison 2024 du Fanatec GT World Challenge Europe débutera par le traditionnel prologue sur le circuit Paul Ricard les 5 et 6 mars, suivi de la première course de la Coupe Endurance au même endroit du 5 au 7 avril et de la première course de sprint à Brands Hatch les 4 et 5 mai.