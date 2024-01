La Dinamic GT completa la gamma di Ford Mustang GT3

Lasquadra aveva già annunciato una vettura Pro per il trio di esperti Christopher Mies, Frédéric Vervisch e Dennis Olsen. Ora il team ha completato la sua formazione completa con una vettura Bronze Cup per Philipp Sager, Christopher Zöchling e Ben Barker, che conoscono bene il team e hanno guidato per la squadra italiana lo scorso anno.

Sager, che ha disputato l'intera stagione 2023 con Dinamic, ha un curriculum variegato che comprende gare GT e di formula. Zöchling ha più di dieci anni di esperienza in GT, anche con Dinamic GT nella Sprint Cup dello scorso anno e alla 24 Ore di Spa.

Il trio è completato da Barker , che è stato recentemente annunciato come pilota ufficiale di Ford Performance. Il pilota britannico ha guidato per Dinamic GT anche nella Endurance Cup la scorsa stagione e in precedenza era noto come specialista Porsche.

Entrambi gli equipaggi parteciperanno all'intera stagione. Mies e Vervisch parteciperanno alle gare sprint con la vettura Pro, mentre Olsen prenderà parte alle gare Endurance. Nella vettura gemella, Sager e Barker disputeranno l'intera stagione, mentre Zöchling li affiancherà nelle gare di durata.

La stagione 2024 del Fanatec GT World Challenge Europe inizia con il tradizionale prologo al Circuit Paul Ricard il 5 e 6 marzo, seguito dalla prima gara della Endurance Cup nella stessa sede dal 5 al 7 aprile e dalla prima gara sprint a Brands Hatch il 4 e 5 maggio.