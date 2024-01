O Dinamic GT completa o alinhamento do Ford Mustang GT3

A Dinamic GT confirmou o seu segundo alinhamento de pilotos para a temporada de 2024 do GT World Challenge Europe com o espetacular Ford Mustang GT3. A Dinamic GT é a única equipa Ford na temporada deste ano da série de corridas.

A equipa já tinha anunciado um carro Pro para o experiente trio Christopher Mies, Frédéric Vervisch e Dennis Olsen. Agora, a equipa completou o seu alinhamento completo com um carro da Taça de Bronze para Philipp Sager, Christopher Zöchling e Ben Barker, todos eles familiares da equipa e que conduziram para a equipa italiana no ano passado.

Sager, que disputou toda a época de 2023 com a Dinamic, tem um currículo variado que inclui corridas de GT e de fórmula. Zöchling tem mais de uma década de experiência em GT, incluindo com a Dinamic GT na Sprint Cup do ano passado e nas 24 Horas de Spa CrowdStrike.

A completar o trio está Barker , que foi recentemente anunciado como piloto de trabalho da Ford Performance. O piloto britânico também pilotou para a Dinamic GT na Taça de Resistência na época passada e era anteriormente conhecido como um especialista da Porsche.

Ambas as equipas vão competir durante toda a época. Mies e Vervisch vão disputar as corridas de velocidade no carro Pro, enquanto Olsen vai participar nas corridas de Resistência. No carro irmão, Sager e Barker vão disputar toda a época, com Zöchling a apoiá-los nas corridas de resistência.

A época de 2024 do Fanatec GT World Challenge Europe começa com o tradicional prólogo no Circuito Paul Ricard, a 5 e 6 de março, seguido da primeira corrida da Taça de Resistência no mesmo local, de 5 a 7 de abril, e da primeira corrida de velocidade em Brands Hatch, a 4 e 5 de maio.