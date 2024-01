ROWE Racing avec un vaste programme BMW en 2024 également

Pour la saison 2024, ROWE Racing participera à nouveau pour BMW M Motorsport aux deux grandes classiques d'endurance du Nürburgring et de Spa-Francorchamps. L'objectif : défendre le titre dans les Ardennes et, après la deuxième place en 2023, attaquer le deuxième triomphe au Nürburgring après 2020. Comme l'an dernier, l'équipe dirigée par Hans-Peter Naundorf disputera les cinq courses de l'Endurance Cup du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS avec deux BMW M4 GT3. Deux voitures seront également engagées sur la Nordschleife.

Dans le cadre du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, Philipp Eng, Marco Wittmann et Nick Yelloly veulent défendre leur victoire commune aux 24 heures de Spa-Francorchamps 2023. Ils se partageront le cockpit d'une BMW M4 GT3 lors de quatre courses de la Fanatec GT Endurance Cup. En raison d'une collision de dates avec la course IMSA d'Indianapolis, Eng et Yelloly ne pourront pas prendre le départ avec Wittmann lors de l'événement de Monza en septembre. Le duo de pilotes pour cette course sera annoncé ultérieurement.

Dans l'autre BMW M4 GT3 de l'équipe, Dan Harper et Max Hesse seront à nouveau au départ. Le troisième pilote sera Augusto Farfus, qui a fait partie de ROWE Racing pour la première fois en 2022 et qui a couru pour l'équipe de St. Ingbert en 2023, tant sur le Nürburgring qu'à Macao. Farfus partage donc à nouveau le cockpit avec Hesse et Harper, avec lesquels il a déjà pris le départ ensemble sur la Nordschleife en tant que mentor de la BMW Junior Team.

Sept pilotes d'usine BMW M prendront le départ des 24 heures du Nürburgring au volant des deux BMW M4 GT3. Outre les pilotes GTWC Wittmann et Farfus, il s'agit de Sheldon van der Linde, Maxime Martin, Dries Vanthoor ainsi que des deux nouveaux venus Robin Frijns et Raffaele Marciello.

Voix sur la sélection :

Andreas Roos (directeur de BMW M Motorsport) : "BMW M Motorsport et ROWE Racing entament en 2024 leur neuvième saison commune - et ce partenariat est une grande histoire à succès depuis la première année. Deux victoires communes de 24 heures à Spa-Francorchamps, une au Nürburgring : nous voulons encore améliorer ce bilan en 2024 avec une équipe à nouveau très forte. Je me réjouis beaucoup des courses communes et de la fantastique collaboration avec Hans-Peter Naundorf et son équipe. Le fait que nous ne puissions pas disposer de tous les pilotes d'usine BMW M en raison de quelques collisions de dates est très dommageable, mais grâce à notre formation de haut niveau et de grande envergure, nous sommes en mesure de composer des équipes d'une force redoutable, même dans ces conditions".

Hans-Peter Naundorf (chef d'équipe ROWE Racing) : "Je me réjouis que notre partenariat avec BMW M Motorsport en soit déjà à sa neuvième année. Il est marqué par une grande estime mutuelle et une collaboration extrêmement loyale. Le fait que nous puissions nous attaquer à la défense du titre à Spa avec le trio gagnant de l'année dernière est une base parfaite pour pouvoir nous y battre à nouveau pour la victoire. Dans la voiture sœur aussi, deux des trois positions de pilotes restent inchangées, et Augusto Farfus apporte des qualités supplémentaires avec sa classe de conduite, son immense expérience et son esprit d'équipe exemplaire. Cette année, sept pilotes d'usine BMW M prendront le départ sur la Nordschleife. Pour la première fois, Robin Frijns et Raffaele Marciello, que nous connaissions jusqu'à présent comme des adversaires redoutables, participeront aux 24h du Nürburgring pour ROWE Racing. Toute notre équipe se réjouit de pouvoir désormais travailler avec deux pilotes aussi performants et rapides, et nous leur souhaitons la bienvenue dans la famille ROWE Racing".

Robin Frijns : "Lors de mon dernier départ sur la Nordschleife en 2022, j'ai remporté les 24 Heures avec Dries Vanthoor. Maintenant, je me réjouis énormément de ma première pour BMW M Motorsport. C'est l'un des plus grands événements de sport automobile en Allemagne et les fans y sont particulièrement enthousiastes. Pour un pilote, on ne s'ennuie jamais sur la Nordschleife. Je suis impatient de voir comment se déroulera ma première avec la BMW M4 GT3".

Raffaele Marciello : "Je suis très heureux de revenir sur la Nordschleife, surtout avec BMW M Motorsport et ROWE Racing, car ils y ont un historique commun impressionnant de bons résultats. Je n'ai encore jamais gagné la course, je n'ai fait que des podiums. J'espère donc faire une bonne course. Mais d'abord, je dois me préparer très bien avec l'équipe et dans cette voiture qui est nouvelle pour moi".