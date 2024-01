ROWE Racing con un ampio programma BMW anche nel 2024

ROWE Racing si schiererà nuovamente al fianco di BMW M Motorsport nelle due grandi classiche dell'endurance al Nürburgring e a Spa-Francorchamps nella stagione 2024. L'obiettivo è difendere il titolo nelle Ardenne e, dopo il secondo posto del 2023, attaccare il secondo trionfo al Nürburgring dopo quello del 2020. Come nell'anno precedente, il team guidato dal boss Hans-Peter Naundorf disputerà le cinque gare della Endurance Cup del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS con due BMW M4 GT3. Due vetture saranno utilizzate anche sulla Nordschleife.

Nell'ambito del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly vogliono difendere la loro vittoria comune alla 24 Ore di Spa-Francorchamps del 2023. Condivideranno l'abitacolo di una BMW M4 GT3 in quattro gare della Fanatec GT Endurance Cup. A causa di uno scontro di date con la gara IMSA di Indianapolis, Eng e Yelloly non potranno gareggiare insieme a Wittmann nell'evento di Monza a settembre. L'abbinamento dei piloti per questa gara sarà annunciato in un secondo momento.

Dan Harper e Max Hesse si schiereranno ancora una volta sull'altra BMW M4 GT3 del team. Augusto Farfus, che si è unito per la prima volta al ROWE Racing nel 2022 e ha corso per il team di St. Ingbert sia al Nürburgring che a Macao nel 2023, si unirà a loro come terzo pilota. Farfus condividerà quindi ancora una volta l'abitacolo con Hesse e Harper, con cui ha già gareggiato sulla Nordschleife come mentore del BMW Junior Team.

Sette piloti BMW M works gareggeranno con le due BMW M4 GT3 alla 24 Ore del Nürburgring. Oltre ai piloti GTWC Wittmann e Farfus, ci sono Sheldon van der Linde, Maxime Martin, Dries Vanthoor e i due nuovi arrivati Robin Frijns e Raffaele Marciello.

Commenti sulla formazione:

Andreas Roos (Responsabile BMW M Motorsport): "BMW M Motorsport e ROWE Racing entrano nella loro nona stagione insieme nel 2024 - e la partnership è stata una grande storia di successo fin dal primo anno. Due vittorie congiunte nelle 24 ore a Spa-Francorchamps, una al Nürburgring: vogliamo migliorare ulteriormente questo record nel 2024 con un'altra forte formazione. Non vedo l'ora di partecipare alle gare congiunte e alla fantastica collaborazione con Hans-Peter Naundorf e il suo team. È un vero peccato non avere a disposizione tutti i piloti della BMW M works a causa di alcuni conflitti di programmazione, ma grazie al nostro elevato calibro e al nostro ampio schieramento, possiamo mettere insieme squadre estremamente forti anche in queste condizioni."

Hans-Peter Naundorf (Team Principal ROWE Racing): "Sono lieto che la nostra partnership con BMW M Motorsport sia giunta al nono anno. È caratterizzata da un grande rispetto reciproco e da una collaborazione eccezionalmente leale. Il fatto di poter affrontare la difesa del titolo a Spa con il trio vincente dello scorso anno è una base perfetta per poter lottare nuovamente per la vittoria. Anche due dei tre piloti della vettura gemella rimangono invariati, e Augusto Farfus apporta ulteriori qualità con la sua classe di guida, la sua vasta esperienza e il suo esemplare spirito di squadra. Quest'anno, sette piloti della BMW M works gareggeranno sulla Nordschleife. Per la prima volta, Robin Frijns e Raffaele Marciello, che abbiamo sempre conosciuto come forti avversari, si schiereranno per il ROWE Racing alla 24 Ore del Nürburgring. Tutto il nostro team non vede l'ora di lavorare con due piloti così veloci e di successo e diamo loro un caloroso benvenuto nella famiglia ROWE Racing".

Robin Frijns: "Nella mia ultima partenza sulla Nordschleife nel 2022, ho vinto la 24 ore insieme a Dries Vanthoor. Ora sono davvero impaziente di partecipare alla mia prima per BMW M Motorsport. Questo è uno dei più grandi eventi motoristici in Germania e i tifosi sono particolarmente entusiasti. Non ci si annoia mai per un pilota sulla Nordschleife. Sono entusiasta di vedere come andrà il mio debutto con la BMW M4 GT3".

Raffaele Marciello: "Non vedo l'ora di tornare sulla Nordschleife, soprattutto con BMW M Motorsport e ROWE Racing, che hanno una storia impressionante di buoni risultati insieme. Non ho mai vinto la gara prima d'ora, ho solo ottenuto dei piazzamenti sul podio. Le mie speranze per una gara forte sono di conseguenza elevate. Ma prima devo prepararmi molto bene insieme alla squadra e con una vettura nuova per me".