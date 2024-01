ROWE Racing com um vasto programa BMW também em 2024

A ROWE Racing voltará a alinhar pela BMW M Motorsport nas duas grandes clássicas de resistência em Nürburgring e Spa-Francorchamps na época de 2024. O objetivo é defender o título nas Ardenas e, depois do segundo lugar em 2023, atacar agora o segundo triunfo em Nürburgring depois de 2020. Tal como no ano anterior, a equipa liderada pelo chefe de equipa Hans-Peter Naundorf vai disputar as cinco corridas da Taça de Resistência do Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS com dois BMW M4 GT3. Serão também utilizados dois veículos no Nordschleife.

Como parte do Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly querem defender a sua vitória conjunta nas 24 Horas de Spa-Francorchamps de 2023. Partilharão o cockpit de um BMW M4 GT3 em quatro corridas da Fanatec GT Endurance Cup. Devido a um choque de datas com a corrida IMSA em Indianápolis, Eng e Yelloly não poderão competir juntamente com Wittmann no evento em Monza, em setembro. O par de pilotos para esta corrida será anunciado numa data posterior.

Dan Harper e Max Hesse voltarão a alinhar no outro BMW M4 GT3 da equipa. Augusto Farfus, que se juntou à ROWE Racing em 2022 e correu para a equipa de St. Ingbert em Nürburgring e em Macau em 2023, juntar-se-á a eles como terceiro piloto. Farfus voltará assim a partilhar o cockpit com Hesse e Harper, com quem já competiu no Nordschleife como mentor da BMW Junior Team.

Sete pilotos da BMW M works irão competir nos dois BMW M4 GT3s nas 24 Horas de Nürburgring. Para além dos pilotos do GTWC Wittmann e Farfus, estes são Sheldon van der Linde, Maxime Martin, Dries Vanthoor e os dois recém-chegados Robin Frijns e Raffaele Marciello.

Comentários sobre o alinhamento:

Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): "A BMW M Motorsport e a ROWE Racing estão a entrar na sua nona temporada juntas em 2024 - e a parceria tem sido uma grande história de sucesso desde o primeiro ano. Duas vitórias conjuntas nas 24 horas de Spa-Francorchamps, uma em Nürburgring: queremos melhorar ainda mais este registo em 2024 com outro alinhamento forte. Estou realmente ansioso pelas corridas conjuntas e pela fantástica colaboração com Hans-Peter Naundorf e a sua equipa. É uma pena que não tenhamos todos os pilotos da BMW M Works disponíveis devido a alguns conflitos de agenda, mas graças ao nosso elevado calibre e ao nosso vasto alinhamento, podemos formar equipas extremamente fortes mesmo nestas condições."

Hans-Peter Naundorf (Diretor de Equipa ROWE Racing): "Estou muito satisfeito por a nossa parceria com a BMW M Motorsport estar agora no seu nono ano. Caracteriza-se por um grande respeito mútuo e uma cooperação excecionalmente leal. O facto de podermos enfrentar a defesa do título em Spa com o trio vencedor do ano passado é uma base perfeita para podermos lutar pela vitória novamente. Duas das três posições de piloto no carro irmão também se mantêm inalteradas, e Augusto Farfus traz qualidades adicionais com a sua classe de condução, a sua vasta experiência e o seu espírito de equipa exemplar. Este ano, sete pilotos da BMW M Works vão competir em Nordschleife. Pela primeira vez, Robin Frijns e Raffaele Marciello, que sempre soubemos serem fortes adversários, vão alinhar pela ROWE Racing nas 24 Horas de Nürburgring. Toda a nossa equipa está ansiosa por trabalhar com dois pilotos tão bem sucedidos e rápidos e damos-lhes as boas-vindas à família ROWE Racing."

Robin Frijns: "Na minha última corrida em Nordschleife, em 2022, ganhei as 24 horas juntamente com Dries Vanthoor. Agora estou realmente ansioso pela minha estreia na BMW M Motorsport. Este é um dos maiores eventos de desporto automóvel na Alemanha e os fãs são particularmente entusiastas. Nunca é aborrecido para um piloto em Nordschleife. Estou entusiasmado para ver como vai correr a minha estreia no BMW M4 GT3".

Raffaele Marciello: "Estou realmente ansioso por regressar a Nordschleife - especialmente com a BMW M Motorsport e a ROWE Racing, porque têm um historial impressionante de bons resultados em conjunto. Nunca ganhei a corrida antes, só consegui terminar no pódio. As minhas esperanças de uma corrida forte são correspondentemente elevadas. Mas primeiro tenho de me preparar muito bem com a equipa e com um carro que é novo para mim."