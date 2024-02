Rutronik Racing confirme sa première liste de pilotes

En 2024, Rutronik Racing s'attaquera à l'ensemble de la saison Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La série offre un niveau sportif très disputé et très élevé. L'écurie participera à la fois à la catégorie supérieure et à la Bronze Cup. L'équipe engage deux voitures avec des équipages forts dans la grille de départ de haut niveau.

Dans la Porsche 911 GT3 R n°97, Dustin Blattner et Dennis Marschall visent des places de podium en Sprint et en Endurance Cup. Loek Hartog complète l'équipe pour les courses d'endurance. Zacharie Robichon rejoint l'équipe en tant que quatrième pilote pour la légendaire course des 24 heures de Spa-Francorchamps.

Les détails de la composition des pilotes de la voiture pro seront communiqués ultérieurement.

Klaus Graf, Team Principal Rutronik Racing : "L'engagement d'une autre Porsche 911 GT3R dans la série FGTWC est une étape importante dans le développement de Rutronik Racing. La Porsche Rutronik Racing, autour du pilote de bronze Dustin Blattner, participera à la fois à la série Endurance et à la série Sprint. Je tiens à remercier ici toutes les personnes impliquées et tous les partenaires pour la confiance qu'ils m'ont accordée et qui ont permis à ce projet de voir le jour. Avec le retour de Dennis Marschall chez Rutronik Racing, nous avons pu recruter un pilote de haut niveau pour les programmes Endurance et Sprint. Grâce à la participation de Loek Hartog aux courses d'endurance en tant que jeune talent en devenir issu de l'environnement Porsche, je suis convaincu que nous aurons notre mot à dire dans la lutte pour la victoire au classement de bronze. Afin de préparer l'équipe et les pilotes de manière optimale pour la saison, nous allons effectuer un programme d'essais intensif à partir de fin février".

Dustin Blattner : "Je me réjouis beaucoup de ma première saison en course GT3 et la collaboration avec Rutronik Racing me donne une dose supplémentaire de confiance en moi. La force et l'expérience de l'équipe dans le GT World Challenge sont indéniables. Avec Dennis et Loek, nous disposons d'un effectif solide qui reflète nos grandes ambitions pour la saison à venir".

Dennis Marschall : "Je suis impatient de relever ce nouveau défi, de retrouver l'équipe pour laquelle j'ai déjà couru et une superbe voiture de course avec la Porsche 911 GT3 R. Nous avons de grands objectifs communs et nous voulons gagner notre catégorie dans le GT World Challenge. Avec la bonne combinaison d'une voiture puissante et d'une équipe qui a fait ses preuves, nous sommes prêts pour une saison passionnante et réussie".

Loek Hartog : "Je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler avec Dustin et Dennis sur l'Endurance Cup. Le passage de la Porsche 911 GT3 Cup à la GT3 R est une étape passionnante et nous avons de grandes attentes. C'est une expérience cool et je suis simplement impatient de donner le meilleur de moi-même sur la piste lors des prochaines courses".