Rutronik Racing conferma la sua prima formazione di piloti

Rutronik Racing parteciperà all'intera stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS nel 2024. La serie offre un livello sportivo molto elevato e altamente competitivo. La squadra competerà sia nella classe regina che nella Bronze Cup. Il team schiererà due auto con una forte formazione nel campo di partenza di alto livello.

Con la Porsche 911 GT3 R numero 97, Dustin Blattner e Dennis Marschall puntano al podio nella Sprint e nella Endurance Cup. Loek Hartog completa la squadra per le gare di durata. Zacharie Robichon si aggiunge come quarto pilota per la leggendaria 24 ore di Spa-Francorchamps.

I dettagli sulla formazione dei piloti per la vettura Pro saranno annunciati in seguito.

Klaus Graf, Team Principal Rutronik Racing: "L'ingresso di un'altra Porsche 911 GT3R nella serie FGTWC è una pietra miliare nello sviluppo di Rutronik Racing. La Porsche di Rutronik Racing guidata dal vincitore della medaglia di bronzo Dustin Blattner parteciperà sia alla serie Endurance che alla serie Sprint. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone coinvolte e i nostri partner per la fiducia che ci hanno accordato e che ha reso possibile la realizzazione di questo progetto. Con il ritorno di Dennis Marschall alla Rutronik Racing, siamo riusciti ad aggiudicarci un pilota di prim'ordine per il programma Endurance e Sprint. Con la partecipazione di Loek Hartog alle gare di Endurance come giovane talento emergente dell'ambiente Porsche, sono convinto che potremo dire la nostra nella lotta per la vittoria nella classifica Bronze. Per preparare al meglio la squadra e i piloti alla stagione, completeremo un intenso programma di test a partire dalla fine di febbraio".

Dustin Blattner: "Non vedo l'ora di affrontare la mia prima stagione in GT3 e lavorare con Rutronik Racing mi dà un ulteriore livello di fiducia. La forza e l'esperienza del team nel GT World Challenge sono innegabili. Insieme a Dennis e Loek, abbiamo una formazione forte che riflette le nostre grandi ambizioni per la prossima stagione".

Dennis Marschall: "Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida, di tornare nella squadra per la quale ho già guidato in passato e di avere a disposizione una grande auto da corsa, la Porsche 911 GT3 R. Abbiamo grandi obiettivi da raggiungere insieme e vogliamo che la nostra squadra sia all'altezza delle nostre ambizioni per la prossima stagione. Insieme abbiamo grandi obiettivi e vogliamo vincere la nostra classe nel GT World Challenge. Con la giusta combinazione di una vettura forte e di un team collaudato, siamo pronti per una stagione emozionante e di successo."

Loek Hartog: "Sono molto grato per l'opportunità di lavorare con Dustin e Dennis nella Endurance Cup. Il passaggio dalla Porsche 911 GT3 Cup alla GT3 R è un passo emozionante e abbiamo grandi aspettative. È un'esperienza fantastica e non vedo l'ora di fare del mio meglio in pista nelle prossime gare".