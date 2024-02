Rutronik Racing confirma primeira formação de pilotos

A equipa vencedora do campeonato ADAC GT Masters de 2019, a Rutronik Racing, vai disputar o GT World Challenge Europe em 2024 com dois Porsche 911 GT3 Rs. O primeiro alinhamento de pilotos foi agora anunciado.

A Rutronik Racing irá competir em toda a temporada do Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS em 2024. A série oferece um nível desportivo altamente competitivo e muito elevado. A equipa de corrida irá competir tanto na classe de topo como na Taça de Bronze. A equipa irá colocar em campo dois carros com fortes alinhamentos no campo de partida de alto calibre.

No Porsche 911 GT3 R #97, Dustin Blattner e Dennis Marschall têm como objetivo terminar no pódio na Sprint e na Endurance Cup. Loek Hartog completa a equipa para as corridas de resistência. Zacharie Robichon junta-se como quarto piloto para a lendária corrida de 24 horas em Spa-Francorchamps.

Os pormenores da formação de pilotos para o Pro car serão anunciados numa data posterior.

Klaus Graf, Diretor de Equipa da Rutronik Racing: "A entrada de outro Porsche 911 GT3R na série FGTWC é um marco no desenvolvimento da Rutronik Racing. O Porsche da Rutronik Racing conduzido pelo medalhista de bronze Dustin Blattner vai competir tanto na Série de Resistência como na Série Sprint. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os envolvidos e aos nossos parceiros pela confiança que depositaram em nós e que tornou possível a concretização deste projeto. Com o regresso de Dennis Marschall à Rutronik Racing, conseguimos ganhar um piloto de topo para o programa de Endurance e Sprint. Com a participação de Loek Hartog nas corridas de Endurance como um jovem talento emergente do ambiente Porsche, estou convencido de que teremos uma palavra a dizer na luta pela vitória na classificação bronze. Para preparar da melhor forma a equipa e os pilotos para a época, vamos realizar um programa de testes intensivo a partir do final de fevereiro."

Dustin Blattner: "Estou realmente ansioso pela minha primeira época nas corridas de GT3 e trabalhar com a Rutronik Racing dá-me um nível extra de confiança. A força e a experiência da equipa no GT World Challenge são inegáveis. Juntamente com o Dennis e o Loek, temos um alinhamento forte que reflecte as nossas grandes ambições para a próxima época."

Dennis Marschall: "Estou ansioso por este novo desafio, por regressar à equipa onde já conduzi e por um grande carro de corrida, o Porsche 911 GT3 R. Temos grandes objectivos em conjunto e queremos ganhar a nossa classe no GT World Challenge. Com a combinação certa de um carro forte e uma equipa com provas dadas, estamos prontos para uma época emocionante e de sucesso."

Loek Hartog: "Estou muito grato pela oportunidade de trabalhar com o Dustin e o Dennis na Endurance Cup. A mudança do Porsche 911 GT3 Cup para o GT3 R é um passo emocionante e temos grandes expectativas. É uma experiência fixe e estou ansioso por dar o meu melhor na pista nas próximas corridas."