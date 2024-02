WRT présente sa sélection pour le GT World Challenge Europe

WRT est l'écurie de course la plus performante de l'histoire du GT World Challenge Europe. En 2024, les Belges veulent consolider leur succès. Valentino Rossi fait à nouveau partie du programme de cette série de courses SRO de haut niveau.

Depuis la création de la série en 2011, WRT participe sans interruption au GT World Challenge Europe. Dans cette série de courses SRO de haut niveau, l'équipe belge a remporté d'innombrables victoires et titres. En 2024 également, l'écurie BMW mise sur une formation de haut niveau qu'elle a présentée lors de la traditionnelle Winter Party à Spa.

En Endurance Cup, l'équipe de Vincent Vosse alignera trois BMW M4 GT3. Charles Weerts, Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde se partageront à nouveau la voiture n°32, tandis que le neuf fois champion du monde de moto Valentino Rossi sera, comme l'an dernier, au départ avec le Belge Maxime Martin. Le nouveau venu chez BMW, Raffaele Marciello, complète l'équipe avec le numéro de course #46, tandis qu'Ahmad Al Harthy, le champion International GT Open Sam De Haan et le pilote d'usine BMW Jens Klingmann piloteront la voiture #30, qui prendra le départ de la Bronze Cup.

L'écurie de Baudour engage également trois voitures dans la Sprint Cup pour toute la saison. Dries Vanthoor et Charles Weerts piloteront la voiture n°32 et viseront leur quatrième titre dans la compétition de sprint. Dans la BMW n°30, le champion de la Silver Cup de l'année dernière, l'Australien Calan Williams, prendra le départ avec le Britannique Sam De Haan. WRT annoncera la composition des pilotes de la #31 à une date ultérieure.

A Brands Hatch et Misano, l'équipe engagera également une quatrième BMW M4 GT3, pilotée par Valentino Rossi et Maxime Martin. L'année dernière, Rossi et Martin ont remporté leur première victoire commune au classement général à Misano, en Italie, après avoir décroché leur premier podium en début de saison à Brands Hatch.