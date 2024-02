WRT presenta la formazione del GT World Challenge Europe

WRT gareggia ininterrottamente nel GT World Challenge Europe da quando la serie è stata fondata nel 2011. Il team di successo belga ha conquistato innumerevoli vittorie e titoli in questa serie di gare SRO di alto livello. Nel 2024, la squadra corse BMW schiererà ancora una volta una formazione di alto livello, presentata in occasione del tradizionale Winter Party di Spa.

Il team di Vincent Vosse schiererà tre BMW M4 GT3 nella Endurance Cup. Charles Weerts, Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde condivideranno ancora una volta la vettura numero 32, mentre il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi si schiererà con il belga Maxime Martin, come ha fatto lo scorso anno. Il nuovo arrivato in casa BMW, Raffaele Marciello, completerà lo schieramento sulla vettura n. 46, mentre Ahmad Al Harthy, il campione International GT Open Sam De Haan e il pilota ufficiale BMW Jens Klingmann guideranno la vettura n. 30, che parteciperà alla Bronze Cup.

La squadra corse di Baudour iscriverà anche tre vetture alla Sprint Cup per l'intera stagione. Dries Vanthoor e Charles Weerts guideranno la vettura #32 e inseguiranno il loro quarto titolo nella competizione sprint. L'australiano Calan Williams, campione della Silver Cup lo scorso anno, partirà con la BMW numero 30 insieme al britannico Sam De Haan. WRT annuncerà la formazione dei piloti per la #31 in un secondo momento.

Il team schiererà anche una quarta BMW M4 GT3 a Brands Hatch e Misano, guidata da Valentino Rossi e Maxime Martin. L'anno scorso, Rossi e Martin hanno ottenuto la loro prima vittoria assoluta insieme a Misano, in Italia, dopo aver conquistato il loro primo podio all'apertura della stagione a Brands Hatch.