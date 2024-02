WRT apresenta o alinhamento do GT World Challenge Europe

A WRT é a equipa de corridas mais bem sucedida na história do GT World Challenge Europe, e os belgas querem continuar com o seu sucesso em 2024. Valentino Rossi volta a fazer parte do programa na série de corridas SRO de topo.

A WRT tem estado a competir continuamente no GT World Challenge Europe desde que a série foi fundada em 2011. A bem sucedida equipa belga conquistou inúmeras vitórias e títulos na série de corridas SRO de alto calibre. Em 2024, a equipa de corrida da BMW irá mais uma vez colocar em campo um alinhamento de alto calibre, que a equipa apresentou na tradicional Festa de inverno em Spa.

A equipa de Vincent Vosse terá três BMW M4 GT3 na Endurance Cup. Charles Weerts, Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde voltarão a partilhar o carro #32, enquanto o nove vezes campeão do mundo de motociclismo Valentino Rossi alinhará com o belga Maxime Martin, como fez no ano passado. O recém-chegado à BMW, Raffaele Marciello, completa o alinhamento no carro #46, enquanto Ahmad Al Harthy, o campeão do International GT Open, Sam De Haan, e o piloto de fábrica da BMW, Jens Klingmann, vão conduzir o carro #30, que vai competir na Taça de Bronze.

A equipa de corridas de Baudour também irá inscrever três carros na Sprint Cup durante toda a época. Dries Vanthoor e Charles Weerts vão conduzir o carro #32 e perseguir o seu quarto título na competição de sprint. O campeão da Taça de Prata do ano passado, Calan Williams, da Austrália, vai começar no BMW #30 com o britânico Sam De Haan. A WRT irá anunciar o alinhamento de pilotos para o #31 numa data posterior.

A equipa também vai colocar em campo um quarto BMW M4 GT3 em Brands Hatch e Misano, conduzido por Valentino Rossi e Maxime Martin. No ano passado, Rossi e Martin obtiveram a sua primeira vitória conjunta em Misano, Itália, depois de terem conquistado o seu primeiro pódio na abertura da época em Brands Hatch.