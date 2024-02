Le chouchou des fans se lance à nouveau dans le GT World Challenge

Madpanda Motorsport entame en 2024 sa cinquième saison dans le GT World Challenge Europe. L'équipe dirigée par Ezequiel Perez Companc participera à la fois à l'Endurance Cup et à la Sprint Cup. L'écurie mise comme d'habitude sur la Mercedes-AMG GT3.

Fondée par le pilote de GT expérimenté Perez Companc à l'approche de la saison 2020, l'équipe basée à Barcelone s'est rapidement forgée une réputation de favori des fans. Elle est devenue célèbre pour ses peintures distinctives et le nom qu'elle donne à ses véhicules : L'actuelle Mercedes-AMG s'appelle Sakura, ses prédécesseurs étaient Malena et Marga.

Madpanda a également connu un succès rapide sur les circuits : en 2020, elle a remporté le titre combiné du classement des équipes et des pilotes de la Silver Cup, avant de fêter une victoire de classe souveraine aux 24h de Spa en 2021. La saison dernière, Madpanda a terminé à la deuxième place du classement combiné Silver et a décroché des podiums à Monza, Misano, Hockenheim et Zandvoort.

Cette année encore, l'équipe participera à la Silver Cup. La liste des pilotes de l'équipe AMG est en cours de constitution et sera communiquée à une date ultérieure.

"Nous sommes ravis de faire à nouveau partie de la famille Fanatec GT World Challenge", a déclaré le chef d'équipe Ezequiel Perez Companc, qui fait partie intégrante de la liste des pilotes de l'équipe depuis 2020. "Nous sommes dans une nouvelle phase de l'équipe, après avoir déménagé dans un nouvel atelier et avec un nouveau département classique. Nous avons fixé des objectifs élevés pour 2024 et nous avons hâte de mettre en piste tout ce sur quoi nous avons travaillé pendant la pause hivernale".