Il beniamino dei tifosi riparte dal GT World Challenge

Madpanda Motorsport parteciperà alla sua quinta stagione nel GT World Challenge Europe nel 2024. Il team, guidato da Ezequiel Perez Companc, gareggerà sia nella Endurance Cup che nella Sprint Cup. Come sempre, la squadra si affiderà alla Mercedes-AMG GT3.

Fondata dall'esperto pilota di gare GT Perez Companc in vista della stagione 2020, la squadra con sede a Barcellona si è rapidamente guadagnata la reputazione di beniamino dei fan. È diventato famoso per le sue livree distintive e per i nomi dei suoi veicoli: L'attuale Mercedes-AMG si chiama Sakura, mentre i suoi predecessori erano Malena e Marga.

Madpanda ha riscosso un rapido successo anche in pista: nel 2020 ha vinto il titolo combinato nella Silver Cup per team e piloti, prima di festeggiare una vittoria di classe alla 24 Ore di Spa nel 2021. Nella scorsa stagione, Madpanda si è classificata seconda nella classifica combinata Silver e ha conquistato il podio a Monza, Misano, Hockenheim e Zandvoort.

Quest'anno il team parteciperà anche alla Silver Cup. La formazione dei piloti del team AMG è attualmente in fase di definizione e sarà annunciata in seguito.

"Siamo entusiasti di tornare a far parte della famiglia del Fanatec GT World Challenge", ha dichiarato il team principal Ezequiel Perez Companc, che è parte integrante della formazione di piloti della squadra dal 2020. "Siamo in una nuova fase della squadra, dopo il trasferimento in una nuova officina e con un nuovo reparto classico. Abbiamo puntato in alto per il 2024 e non vediamo l'ora di portare in pista tutto ciò su cui abbiamo lavorato durante la pausa invernale".