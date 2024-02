I campioni del British GT gareggiano per Century Motorsport

I campioni in carica del British GT passano alla GT World Challenge Europe Sprint Cup. Darren Leung e il pilota ufficiale BMW Dan Harper guideranno una BMW M4 GT3 per Century Motorsport.

Darren Leung e il pilota ufficiale BMW Dan Harper hanno vinto il titolo British GT con una BMW M4 GT3 della Century Motorsport nel 2023. A causa del programma FIA WEC di Leung, la coppia non potrà difendere il titolo in quanto non parteciperà alle gare a causa della concomitanza di date - per saperne di più sul programma WEC di Leung con WRT, cliccare qui.

Tuttavia, i due inglesi gareggeranno ancora una volta insieme su una BMW M4 GT3 della Century Motorsport. I due piloti hanno optato per una partenza in un'altra serie di gare SRO. Oltre al GT World Challenge Europe, l'organizzazione di Stéphane Ratel organizza anche il campionato nazionale britannico GT.

Nella GT World Challenge Europe Sprint Cup, la coppia composta dall'ambizioso gentleman driver britannico e dal pilota BMW works gareggerà insieme su una M4 GT3 gestita dal team di Nathan Freke.

L'auto, che porterà il numero di partenza #991, parteciperà ai cinque weekend Sprint della Bronze Cup.