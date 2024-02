Os campeões do British GT competem pela Century Motorsport

Os actuais campeões do British GT estão a mudar para a GT World Challenge Europe Sprint Cup. Darren Leung e o piloto de fábrica da BMW, Dan Harper, vão conduzir um BMW M4 GT3 para a Century Motorsport.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Darren Leung e o piloto da BMW Dan Harper ganharam o título de GT britânico num BMW M4 GT3 da Century Motorsport em 2023. Devido ao programa de Leung no FIA WEC, a dupla não poderá defender o título, uma vez que não irá competir devido ao choque de datas - saiba mais sobre o programa de Leung no WEC com a WRT aqui.

No entanto, os dois britânicos irão mais uma vez competir juntos num BMW M4 GT3 da Century Motorsport. Os dois pilotos optaram por começar noutra série de corridas SRO. Para além do GT World Challenge Europe, a organização de Stéphane Ratel também organiza o campeonato nacional britânico de GT.

Na GT World Challenge Europe Sprint Cup, a dupla do ambicioso gentleman driver britânico e do piloto de fábrica da BMW vai competir em conjunto num M4 GT3 da equipa de Nathan Freke.

O carro, que terá o número de partida #991, irá competir nos cinco fins-de-semana de Sprint da Taça de Bronze.