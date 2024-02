Rutronik Racing anuncia un potente coche puntero

Rutronik Racing pone el siguiente signo de exclamación a la temporada. Además del coche de bronce, el exitoso equipo también competirá en la clase Pro del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. En la Endurance y la Sprint Cup, el Porsche 911 GT3 R con el número de salida #96 competirá por los mejores resultados. La alineación de pilotos de alto calibre da esperanzas de éxito en el probado diseño de Rutronik Racing.

Los pilotos contratados por Porsche Patric Niederhauser y Sven Müller estarán al volante del coche en la Copa Sprint. El experimentado piloto Julien Andlauer completa el trío para las cinco carreras de resistencia. La categoría reina del campeonato es conocida por su alta densidad de prestaciones.

Klaus Graf, director del equipo Rutronik Racing: "Entramos en nuestra segunda temporada con nuestro Porsche 911 GT3 R con una alineación de pilotos muy fuerte para el Fanatec GT World Europe Challenge. Los tres pilotos ya han disputado con éxito carreras con Rutronik Racing en el pasado. Con el regreso de Patric Niederhauser, queremos seguir construyendo juntos sobre los éxitos del pasado. Con Patric y Sven, tenemos dos pilotos de GT muy rápidos y experimentados tanto en la clasificación Sprint como en la de Resistencia. Ellos forman la constante, que se ve reforzada por el apoyo de Julien en las carreras de Resistencia, que también conoce muy bien el equipo. Tengo mucha confianza en que lucharemos por las victorias en las carreras y por los títulos de campeón."

Patric Niederhauser: "Tengo muchas ganas de competir en el GT World Challenge Europe junto con Rutronik Racing. Me esperan muchos retos nuevos este año y me complace aún más poder pilotar en un equipo con el que comparto muchos grandes recuerdos y éxitos y con el que me siento como en casa. Ya hemos celebrado un podio juntos con Julien en la NLS y siempre he tenido emocionantes duelos con Sven en la pista durante muchos años. Son dos compañeros de equipo realmente rápidos y estoy impaciente por luchar juntos por las victorias en el GT World Challenge Europe."

Sven Müller: "Tengo muchas ganas de competir con Rutronik. Hemos trabajado juntos varias veces en el pasado y nos llevamos muy bien a nivel personal. Ahora, pilotar el GT World Challenge Europa al completo con un equipo profesional me da una motivación extra. Con Julien en el equipo para las carreras de resistencia, tenemos a un hombre superrápido. Pero también tengo muchas ganas de conocer a Patric y de correr todo el campeonato con él. El hecho de que ambos seamos suizos ya es una gran historia".