Rutronik Racing annonce une voiture de pointe performante

Le Rutronik Racing met un nouveau point d'exclamation dans sa saison. En plus de la voiture de bronze, l'équipe gagnante du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS s'attaque également à la classe Pro. En Endurance et en Sprint Cup, la Porsche 911 GT3 R portant le numéro de course #96 devrait se battre pour obtenir des résultats de premier plan. Le casting de pilotes de haut niveau laisse espérer des succès dans le design éprouvé de Rutronik Racing.

Les pilotes sous contrat Porsche Patric Niederhauser et Sven Müller prendront place derrière le volant du bolide en Sprint Cup. Le routinier Julien Andlauer complète le trio pour les cinq courses d'endurance. Le peloton de tête du championnat est connu pour sa grande densité de performances.

Klaus Graf, chef d'équipe Rutronik Racing : "Nous entamons notre deuxième saison avec notre Porsche 911 GT3 R et une équipe de pilotes très solide pour le Fanatec GT World Europe Challenge. Les trois pilotes ont déjà participé avec succès à des courses avec Rutronik Racing par le passé. Avec le retour de Patric Niederhauser, nous souhaitons renouer ensemble avec les succès du passé. Avec Patric et Sven, nous avons deux pilotes GT très rapides et expérimentés, tant en sprint qu'en endurance. Ils constituent la constante, qui est encore renforcée par le soutien de Julien lors des courses d'Endurance, qui connaît également très bien l'équipe. Je suis très confiant dans notre capacité à nous battre pour des victoires en course et des titres de champion".

Patric Niederhauser : "Je me réjouis énormément de prendre le départ du GT World Challenge Europe avec Rutronik Racing. Cette année, de nombreux nouveaux défis m'attendent et je suis d'autant plus heureux de pouvoir courir dans une équipe avec laquelle je partage de nombreux et magnifiques souvenirs et succès et où je me sens comme chez moi. Avec Julien, nous avons déjà fêté un podium à la NLS et avec Sven, j'ai toujours eu des duels passionnants sur la piste pendant de nombreuses années. Ce sont deux vrais coéquipiers rapides et je suis impatient de me battre ensemble pour les victoires en GT World Challenge Europe".

Sven Müller : "Je suis très heureux de prendre le départ avec Rutronik. Nous avons déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises par le passé et nous nous sommes super bien entendus sur le plan humain. Maintenant, courir le GT World Challenge Europe complet avec un équipage professionnel complet donne une motivation supplémentaire ! Avec Julien dans l'équipe pour les courses d'endurance, nous avons un homme super rapide. Mais je me réjouis aussi de faire la connaissance de Patric et de disputer le championnat complet avec lui. Le fait que nous soyons tous les deux suisses est déjà une super histoire" !