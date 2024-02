Rutronik Racing annuncia una forte vettura di punta

Rutronik Racing mette il prossimo punto esclamativo alla stagione. Oltre alla vettura di bronzo, il team di successo gareggerà anche nella classe Pro del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Nell'Endurance e nella Sprint Cup, la Porsche 911 GT3 R con il numero di partenza #96 competerà per ottenere i migliori risultati. La formazione di piloti di alto livello fa sperare in un successo del collaudato progetto di Rutronik Racing.

I piloti a contratto Porsche Patric Niederhauser e Sven Müller saranno al volante della vettura nella Sprint Cup. L'esperto pilota Julien Andlauer completa il trio per le cinque gare di durata. La massima serie del campionato è nota per la sua alta densità di prestazioni.

Klaus Graf, Team Principal Rutronik Racing: "Entriamo nella nostra seconda stagione con la Porsche 911 GT3 R con una formazione di piloti molto forte per il Fanatec GT World Europe Challenge. Tutti e tre i piloti hanno già disputato gare di successo con Rutronik Racing in passato. Con il ritorno di Patric Niederhauser, vogliamo costruire insieme i successi del passato. Con Patric e Sven, abbiamo due piloti GT molto veloci ed esperti sia nella classifica Sprint che in quella Endurance. Essi costituiscono la costante, ulteriormente rafforzata dal supporto di Julien nelle gare di Endurance, che conosce molto bene la squadra. Sono molto fiducioso che lotteremo per le vittorie in gara e per i titoli di campionato".

Patric Niederhauser: "Non vedo l'ora di partecipare al GT World Challenge Europe con Rutronik Racing. Quest'anno mi aspettano molte nuove sfide e sono ancora più contento di poter guidare in una squadra con la quale condivido molti ricordi e successi e con la quale mi sento a casa. Abbiamo già festeggiato un podio insieme a Julien alla NLS e ho sempre avuto duelli entusiasmanti con Sven in pista per molti anni. Sono due compagni di squadra davvero veloci e non vedo l'ora di lottare insieme per le vittorie nel GT World Challenge Europe".

Sven Müller: "Non vedo l'ora di gareggiare con Rutronik. Abbiamo lavorato insieme alcune volte in passato e ci siamo trovati molto bene a livello personale. Ora guidare l'intero GT World Challenge Europe con un equipaggio professionale completo mi dà una motivazione in più! Con Julien in squadra per le gare di durata, abbiamo un uomo velocissimo. Ma non vedo l'ora di conoscere Patric e di guidare con lui per tutto il campionato. Il fatto che siamo entrambi svizzeri è già una bella storia!".