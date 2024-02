Rutronik Racing anuncia um carro de topo forte

Patric Niederhauser, Sven Müller e Julien Andlauer conduzem o carro de topo da Rutronik Racing no GT World Challenge Europe. A equipa de corridas da Porsche quer lutar pelas vitórias gerais com os pilotos da Porsche.

A Rutronik Racing estabelece o próximo ponto de exclamação para a época. Para além do carro de bronze, a equipa de sucesso também irá competir na classe Pro no Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Na Endurance e na Sprint Cup, o Porsche 911 GT3 R com o número de partida #96 irá competir pelos melhores resultados. O alinhamento de pilotos de alto calibre dá esperança de sucesso no comprovado design da Rutronik Racing.

Os pilotos contratados pela Porsche, Patric Niederhauser e Sven Müller, estarão ao volante do carro na Sprint Cup. O experiente piloto Julien Andlauer completa o trio para as cinco corridas de resistência. A categoria de topo do campeonato é conhecida pela sua elevada densidade de desempenho.

Klaus Graf, Diretor de Equipa da Rutronik Racing: "Estamos a entrar na segunda época com o nosso Porsche 911 GT3 R com um alinhamento de pilotos muito forte para o Fanatec GT World Europe Challenge. Todos os três pilotos já disputaram corridas com sucesso com a Rutronik Racing no passado. Com o regresso de Patric Niederhauser, queremos dar continuidade aos sucessos do passado em conjunto. Com Patric e Sven, temos dois pilotos de GT muito rápidos e experientes, tanto na classificação Sprint como na Endurance. Eles formam a constante, que é ainda reforçada pelo apoio de Julien nas corridas de Endurance, que também conhece muito bem a equipa. Estou muito confiante de que vamos lutar pelas vitórias nas corridas e pelos títulos do campeonato."

Patric Niederhauser: "Estou realmente ansioso por competir no GT World Challenge Europe, juntamente com a Rutronik Racing. Há muitos novos desafios à minha frente este ano e estou ainda mais satisfeito por poder conduzir numa equipa com quem partilho muitas memórias e sucessos e com quem me sinto em casa. Já celebrámos um pódio juntos com o Julien no NLS e sempre tive duelos emocionantes com o Sven na pista ao longo de muitos anos. Eles são dois companheiros de equipa muito rápidos e mal posso esperar para lutarmos juntos pelas vitórias no GT World Challenge Europe."

Sven Müller: "Estou realmente ansioso por competir com a Rutronik. Já trabalhámos juntos algumas vezes no passado e demo-nos muito bem a nível pessoal. Agora, conduzir todo o GT World Challenge Europa com uma equipa profissional completa dá-me uma motivação extra! Com o Julien na equipa para as corridas de resistência, temos um homem super rápido. Mas também estou muito ansioso por conhecer o Patric e conduzir todo o campeonato com ele. O facto de sermos ambos suíços já é uma grande história!"