Curioso: Ferrari compite en un Audi

El italiano Lorenzo Ferrari, de 21 años, competirá en el GT World Challenge Europe en 2024. Ferrari competirá para Tresor Competition en la Copa Sprint y de Resistencia. Pilotará un Audi R8 LMS GT3 evo II en la serie de carreras de alto calibre SRO.

Su rápido ascenso en el mundo del automovilismo se refleja en sus numerosos éxitos. En 2022, ganó el título LMGTE en las European Le Mans Series, mientras que en 2021 se hizo con el Campeonato Italiano de GT en carreras al sprint y de resistencia. También ayudó a Raffaele Marciello a conseguir el título del ADAC GT Masters en 2022, cuando disputó un fin de semana de carreras con la estrella de AMG en el Mercedes de Landgraf Motorsport.

Tresor Competition, que se ha centrado en trabajar con jóvenes pilotos desde la temporada 2022, confía en las cualidades del piloto italiano. Sus compañeros de equipo se anunciarán en breve.

Ferdinando Geri, director del equipo: "Damos la bienvenida a Lorenzo a nuestro equipo. Su talento y determinación son evidentes en los resultados que ha logrado hasta ahora y estamos seguros de que nuestra colaboración traerá nuevos éxitos. Hemos trabajado duro para reforzar la estructura del equipo para este nuevo capítulo y estoy seguro de que con la experiencia adquirida y la determinación de todos los implicados, conseguiremos nuevos éxitos."

"Volver a Tresor Competition es una oportunidad importante para mi carrera y estoy impaciente por volver a la pista en el Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Es un reto importante que me permitirá no solo competir con los mejores pilotos del mundo, sino también participar en competiciones legendarias como las 24h de Spa. Agradezco a Ferdinando Geri su confianza y me esforzaré al máximo para conseguir los mejores resultados posibles", afirma Lorenzo Ferrari.