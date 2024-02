Curieux : Ferrari prend le départ dans une Audi

L'Italien Lorenzo Ferrari, âgé de 21 ans, participera au GT World Challenge Europe en 2024. Ferrari concourra pour Tresor Competition en Sprint et en Endurance Cup. Il pilotera une Audi R8 LMS GT3 evo II dans cette série de courses SRO de haut niveau.

Son ascension fulgurante dans le monde du sport automobile se mesure à ses nombreux succès. En 2022, il a remporté le titre LMGTE en European Le Mans Series, tandis qu'en 2021, il a remporté le championnat GT italien en sprint et en endurance. En 2022, il a également aidé Raffaele Marciello à remporter le titre de l'ADAC GT Masters en participant à un week-end de course avec la star AMG dans la Mercedes Landgraf Motorsport.

Tresor Competition, qui se concentre sur le travail avec les jeunes pilotes depuis la saison 2022, fait confiance aux qualités du pilote italien. Ses coéquipiers seront annoncés prochainement.

Le chef d'équipe Ferdinando Geri : "Nous souhaitons à nouveau la bienvenue à Lorenzo dans notre équipe. Son talent et sa détermination se reflètent dans les résultats qu'il a obtenus jusqu'à présent et nous sommes confiants dans le fait que notre collaboration apportera d'autres succès. Nous avons travaillé dur pour renforcer la structure de l'équipe en vue de ce nouveau chapitre et je suis certain que l'expérience acquise et la détermination de tous nous permettront de remporter de nouveaux succès".

"Le retour chez Tresor Competition est une opportunité importante pour ma carrière et je suis impatient de reprendre la piste dans le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. C'est un défi important qui me permettra non seulement de me mesurer aux meilleurs pilotes du monde, mais aussi de participer à des compétitions légendaires comme les 24h de Spa. Je remercie Ferdinando Geri pour sa confiance et je ferai de mon mieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles", a déclaré Lorenzo Ferrari.