Curioso: la Ferrari gareggia con un'Audi

Il 21enne italiano Lorenzo Ferrari parteciperà al GT World Challenge Europe nel 2024. Ferrari gareggerà per Tresor Competition nella Sprint e Endurance Cup. Guiderà un'Audi R8 LMS GT3 evo II nella serie di gare SRO di alto livello.

La sua rapida ascesa nel mondo del motorsport si riflette nei suoi numerosi successi. Nel 2022 ha vinto il titolo LMGTE nella European Le Mans Series, mentre nel 2021 ha conquistato il Campionato Italiano GT nelle gare sprint e di durata. Ha inoltre aiutato Raffaele Marciello a conquistare il titolo ADAC GT Masters nel 2022, disputando un weekend di gara con la stella AMG sulla Mercedes di Landgraf Motorsport.

Tresor Competition, che dalla stagione 2022 si concentra sulla collaborazione con i giovani piloti, confida nelle qualità del pilota italiano. I suoi compagni di squadra saranno annunciati a breve.

Il Team Principal Ferdinando Geri: "Diamo il benvenuto a Lorenzo nel nostro team. Il suo talento e la sua determinazione sono evidenti nei risultati che ha ottenuto finora e siamo certi che la nostra collaborazione porterà ulteriori successi. Abbiamo lavorato duramente per rafforzare la struttura del team per questo nuovo capitolo e sono sicuro che con l'esperienza acquisita e la determinazione di tutti i partecipanti, otterremo ulteriori successi."

"Il ritorno a Tresor Competition è un'opportunità importante per la mia carriera e non vedo l'ora di tornare in pista nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. È una sfida importante che mi permetterà non solo di competere con i migliori piloti del mondo, ma anche di partecipare a competizioni leggendarie come la 24h di Spa. Ringrazio Ferdinando Geri per la sua fiducia e farò del mio meglio per ottenere i migliori risultati possibili", ha dichiarato Lorenzo Ferrari.