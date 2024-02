Curiosidade: Ferrari compete num Audi

O jovem italiano Lorenzo Ferrari vai competir no GT World Challenge Europe com um Audi R8 LMS GT3 da Tresor Competition. Ferrari é um antigo campeão do ELMS que também competiu no ADAC GT Masters.

O italiano Lorenzo Ferrari, de 21 anos, vai competir no GT World Challenge Europe em 2024. Ferrari competirá pela Tresor Competition na Sprint e na Endurance Cup. Conduzirá um Audi R8 LMS GT3 evo II na série de corridas de alto calibre SRO.

A sua rápida ascensão no mundo do desporto automóvel reflecte-se nos seus numerosos sucessos. Em 2022, ganhou o título LMGTE na European Le Mans Series, enquanto em 2021 conquistou o Campeonato Italiano de GT em corridas de velocidade e de resistência. Também ajudou Raffaele Marciello a conquistar o título do ADAC GT Masters em 2022, quando disputou um fim de semana de corrida com a estrela da AMG no Mercedes da Landgraf Motorsport.

A Tresor Competition, que se concentra no trabalho com jovens pilotos desde a época de 2022, confia nas qualidades do piloto italiano. Os seus companheiros de equipa serão anunciados em breve.

Ferdinando Geri, Diretor de Equipa: "Damos as boas-vindas ao Lorenzo de volta à nossa equipa. O seu talento e determinação são evidentes nos resultados que alcançou até agora e estamos confiantes de que a nossa colaboração trará mais sucesso. Trabalhámos arduamente para reforçar a estrutura da equipa para este novo capítulo e tenho a certeza de que, com a experiência adquirida e a determinação de todos os envolvidos, alcançaremos mais sucesso."

"O regresso à Tresor Competition é uma oportunidade importante para a minha carreira e mal posso esperar para voltar à pista no Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. É um desafio significativo que me vai permitir não só competir com os melhores pilotos do mundo, mas também participar em competições lendárias como as 24h de Spa. Agradeço a Ferdinando Geri pela sua confiança e farei o meu melhor para alcançar os melhores resultados possíveis", diz Lorenzo Ferrari.