Noticia impactante: ¡El Dinamic GT y Ford se separan!

¡Dinamic GT no competirá con el Ford Mustang GT3! La escudería italiana ha anunciado el fin de la cooperación con efecto inmediato. La escudería no ha explicado los motivos de esta decisión.

En un principio, Dinamic GT tenía previsto competir en el GT World Challenge Europe con dos de los flamantes Mustang GT3.

Lostres pilotos oficiales de Ford Christopher Mies, Frédéric Vervisch y Dennis Olsen iban a pilotar un coche, mientras que Philipp Sager, Christopher Zöchling y el piloto oficial de Ford Ben Barker iban a pilotar el otro Mustang.

Todavía no está claro si el nuevo Ford Mustang GT3 competirá en la serie de carreras de alto calibre SRO.

En breve se comunicará un nuevo programa para el equipo italiano.

"Hoy tenemos que compartir con vosotros una noticia que nunca quisimos deciros. Últimamente, vuestro calor y cercanía en este sitio han sido increíbles. Desgraciadamente, nuestra relación con Ford ha llegado a un abrupto final por motivos en los que no queremos entrar. El equipo de Dinamic GT ha trabajado incansablemente en esta colaboración durante los últimos meses y nunca hemos dejado de creer en este proyecto. Anunciamos que no correremos con Ford esta temporada. Pero Dinamic GT no se detiene aquí, nos tomaremos unos días para reflexionar, pero os podemos asegurar que volveremos más fuertes que antes. Porque de las crisis nacen las oportunidades, y rendirse no está en nuestra naturaleza... Volveremos... y pronto", dijo el equipo en las redes sociales.