Nouvelle choc : Dinamic GT et Ford se séparent !

Dinamic GT ne sera pas au départ avec la Ford Mustang GT3 ! L'écurie italienne a annoncé la fin de sa collaboration avec effet immédiat ! L'équipe de course n'a pas donné de raisons pour cette décision.

Dinamic GT avait initialement prévu de participer au GT World Challenge Europe avec deux des toutes nouvelles Mustang GT3.

Les trois pilotes d'usine Ford Christopher Mies, Frédéric Vervisch et Dennis Olsen devaient piloter une voiture, tandis que Philipp Sager, Christopher Zöchling et le pilote d'usine Ford Ben Barker devaient piloter l'autre Mustang.

On ne sait pas encore si la nouvelle Ford Mustang GT3 prendra tout de même le départ de cette série de courses SRO de haut niveau.

Un nouveau programme de l'équipe italienne devrait être communiqué prochainement.

"Aujourd'hui, nous devons vous faire part d'une nouvelle que nous n'avons jamais voulu vous communiquer. Ces derniers temps, votre cordialité et votre proximité ont été incroyables sur ce site. Malheureusement, pour des raisons que nous ne souhaitons pas détailler, notre relation avec Ford a pris fin brutalement. L'équipe Dinamic GT a travaillé sans relâche sur cette collaboration au cours des derniers mois et nous n'avons jamais cessé de croire en ce projet. Nous annonçons que nous ne participerons à aucune course avec Ford cette saison. Mais Dinamic GT ne s'arrête pas là ; nous allons prendre quelques jours pour réfléchir, mais nous pouvons vous assurer que nous reviendrons plus forts qu'avant. Car c'est de la crise que naissent les opportunités, et l'abandon n'est pas dans notre nature... Nous reviendrons... et bientôt", a déclaré l'équipe sur les réseaux sociaux.