Notizia shock: Dinamic GT e Ford si separano!

Dinamic GT non gareggerà con la Ford Mustang GT3! La scuderia italiana ha annunciato la fine della collaborazione con effetto immediato! La scuderia non ha fornito alcuna motivazione per questa decisione.

Inizialmente Dinamic GT aveva programmato di partecipare al GT World Challenge Europe con due delle nuovissime Mustang GT3.

I tre piloti ufficiali Ford Christopher Mies, Frédéric Vervisch e Dennis Olsen avrebbero dovuto guidare una vettura, mentre Philipp Sager, Christopher Zöchling e il pilota ufficiale Ford Ben Barker avrebbero dovuto guidare l'altra Mustang.

Al momento non è ancora chiaro se la nuova Ford Mustang GT3 parteciperà comunque alla serie di gare SRO di alto livello.

Un nuovo programma per il team italiano sarà comunicato a breve.

"Oggi dobbiamo condividere con voi una notizia che non avremmo mai voluto darvi. Ultimamente il vostro calore e la vostra vicinanza su questo sito sono stati incredibili. Purtroppo il nostro rapporto con Ford si è interrotto bruscamente per motivi che non vogliamo approfondire. Il team di Dinamic GT ha lavorato instancabilmente a questa collaborazione negli ultimi mesi e non abbiamo mai smesso di credere in questo progetto. Annunciamo che non correremo con Ford in questa stagione. Ma Dinamic GT non si ferma qui; ci prenderemo qualche giorno per riflettere, ma possiamo assicurarvi che torneremo più forti di prima. Perché dalle crisi nascono le opportunità, e arrendersi non è nella nostra natura... Torneremo... e presto", ha dichiarato il team sui social media.