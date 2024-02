Notícia chocante: O Dinamic GT e a Ford separam-se!



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Dinamic GT

Um choque para os muitos fãs do novo Ford Mustang GT3! A Dinamic GT e a Ford estão a seguir caminhos separados com efeito imediato! A equipa italiana ia inscrever dois Mustang GT3 no GT World Challenge Europe.

