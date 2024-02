Comtoyou Racing avec des pilotes d'usine Aston Martin

Pour la saison 2024, Comtoyou Racing s'engage dans un partenariat à long terme avec Aston Martin Racing. Le mercredi 21 février, l'équipe belge a présenté pour la première fois son Aston Martin Vantage GT3. Cette première apparition officielle était symbolique : en présentant la voiture dans le cadre de la présentation de l'édition anniversaire des CrowdStrike 24 Heures de Spa, l'équipe belge a également annoncé qu'elle entendait jouer un rôle de premier plan lors de la classique belge qui se déroulera du 26 au 30 juin.

"L'équipe teste la nouvelle Aston Martin Vantage GT3 depuis quelques semaines maintenant, afin de mieux la connaître", a souri le directeur de l'équipe Jean-Michel Baert, qui était présent lors de la cérémonie d'ouverture à l'abbaye de Stavelot. "Mais nous sommes particulièrement heureux de pouvoir le présenter pour la première fois au public. En tant qu'équipe belge, il est clair que les CrowdStrike 24 Heures de Spa ont été l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi la catégorie GT. Pouvoir prendre le départ avec Aston Martin pour cette édition anniversaire nous remplit de fierté. Savoir que nous allons nous mesurer à un plateau de pilotes aussi prestigieux, tout à fait capable de viser la victoire, renforce encore notre motivation !"

Il faudra encore attendre quelques semaines avant de savoir quels pilotes représenteront Comtoyou Racing. "Nous sommes encore en discussion pour fixer définitivement nos équipages", confirme le chef d'équipe François Verbist. "Nous avons beaucoup de contacts et nous sommes toujours ouverts à des discussions de dernière minute. Notre objectif est clair : constituer les meilleurs équipages possibles en tenant compte des contraintes auxquelles est soumise une équipe comme la nôtre".

Une chose est sûre : le partenariat entre Aston Martin Racing et Comtoyou prendra la forme d'une présence en Endurance Cup du Fanatec GT World Challenge Europe avec un trio de pilotes officiels AMR. Cette équipe tentera d'offrir à Aston Martin une deuxième victoire dans la grande classique d'endurance belge. La première a été remportée en 1948 par St. John Horsfall et Leslie Johnson sur une Aston Martin 2-Litre Sports.

Les pilotes danois Nicki Thiim et Marco Sørensen, qui ont remporté le Championnat du monde d'endurance FIA WEC dans la catégorie GTE-Pro avec Aston Martin, formeront à nouveau une équipe. Ils seront rejoints par le nouveau pilote contractuel d'AMR, Mattia Drudi, champion l'an dernier de la Sprint Cup du Fanatec GT World Challenge Europe.

Nicki Thiim, qui est monté sur le podium des 24 Heures de Spa CrowdStrike en 2021 et 2023, vise la victoire cette année. "Contrairement à mes précédentes participations, Spa ne sera pas un événement unique, puisque nous participerons aux cinq courses de l'Endurance Cup", confirme le Danois de 34 ans. "Je suis ravi de participer à ce championnat, qui est sans aucun doute le plus difficile dans le monde de la course GT3, avec un grand nombre de départs composés de pilotes officiels. L'équipe Comtoyou Racing m'a énormément motivé et je suis impatient de débuter la saison avec eux".

Nicki Thiim et Marco Sørensen, surnommé "Dane Train", ont remporté ensemble la catégorie GTE-Pro du WEC en 2016 et 2020, en plus de leur podium à Spa en 2021. Depuis, Marco a ajouté à son palmarès un titre de champion du monde en GTE-Am en 2022, souligné par une victoire de classe aux 24 Heures du Mans. Cette fois, c'est la course CrowdStrike des 24 heures de Spa que le pilote de 33 ans veut remporter.

"Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grandes performances avec l'équipe Comtoyou Racing", confirme l'ancien pilote de formule Sørensen. "Je suis impatient de commencer la saison. Avec l'arrivée de la nouvelle voiture, nous avons tous beaucoup à apprendre : l'équipe, les ingénieurs, les pilotes et ainsi de suite. Mais je suis sûr que nous serons tous heureux de travailler ensemble. Comtoyou a déjà prouvé ses qualités en tant qu'équipe et nous sommes très motivés. Nous sommes impatients de nous lancer !"

Outre ce duo à suivre de près, l'Italien Mattia Drudi est un nouveau venu chez Aston Martin Racing. Ses performances en 2023, notamment son titre en Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup, ont fait de cet Italien de 25 ans l'une des stars montantes de la scène GT.

"J'attends avec impatience ma première saison en tant que pilote officiel d'Aston Martin Racing", révèle le pilote de Misano. "Et partager la voiture avec des coéquipiers aussi rapides et expérimentés que Nicki et Marco est un honneur. J'ai assisté aux débuts de Comtoyou en GT en tant qu'adversaire en 2023 et ils ont tout de suite montré leur potentiel. Je pense que nous pouvons avoir de grandes ambitions avec la nouvelle Aston Martin Vantage GT3. Nous avons un mois chargé avec de nombreux tests à venir, mais je suis confiant dans le fait que nous serons prêts pour la première course de la saison".

Le Fanatec GT World Challenge Europe débutera par une course de 3 heures sur le circuit Paul Ricard du 5 au 7 avril. L'Endurance Cup se poursuivra ensuite avec l'édition anniversaire des 24 heures de Spa CrowdStrike (26-30 juin). Le Nürburgring (26-28 juillet), Monza (20-22 septembre) et les 6 heures de Jeddah (21-23 novembre) complètent le programme.