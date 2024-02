Comtoyou Racing con i piloti ufficiali Aston Martin

Comtoyou Racing ha avviato una collaborazione a lungo termine con Aston Martin Racing per la stagione 2024. Mercoledì 21 febbraio, il team belga ha presentato per la prima volta la sua Aston Martin Vantage GT3. Questa prima apparizione ufficiale è stata altamente simbolica: svelando la vettura nell'ambito della presentazione dell'edizione anniversario della CrowdStrike 24 Ore di Spa, il team belga ha anche annunciato di puntare a un ruolo di primo piano nella classica belga dal 26 al 30 giugno.

"Il team sta testando la nuova Aston Martin Vantage GT3 da diverse settimane per conoscerla meglio", ha dichiarato sorridendo il boss del team Jean-Michel Baert, presente all'evento inaugurale presso l'Abbazia di Stavelot. "Ma siamo particolarmente felici di poterla presentare al pubblico per la prima volta. Come team belga, è chiaro che la 24 Ore di Spa di CrowdStrike è stata una delle ragioni per cui abbiamo deciso di entrare nella categoria GT. Poter competere con Aston Martin nell'edizione anniversario ci riempie di orgoglio. Sapere che ci confronteremo con un gruppo di piloti così prestigiosi, sicuramente in grado di puntare alla vittoria, aumenta ulteriormente la nostra motivazione!"

Ci vorranno ancora alcune settimane prima di sapere quali piloti rappresenteranno il Comtoyou Racing. "Siamo ancora in trattative per definire i nostri equipaggi", conferma il boss del team François Verbist. "Abbiamo molti contatti e siamo ancora aperti a discussioni dell'ultimo minuto. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo mettere insieme i migliori equipaggi possibili, pur tenendo conto dei vincoli che una squadra come la nostra deve affrontare".

Una cosa è certa: la partnership tra Aston Martin Racing e Comtoyou assumerà la forma di una presenza nella Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup con un trio di piloti ufficiali AMR. Questa squadra cercherà di portare l'Aston Martin alla sua seconda vittoria nella grande classica belga di durata. La prima risale al 1948 con St John Horsfall e Leslie Johnson su una Aston Martin 2 litri Sports.

I piloti danesi Nicki Thiim e Marco Sørensen, che hanno vinto il FIA WEC World Endurance Championship nella classe GTE Pro con Aston Martin, formeranno nuovamente una squadra. A loro si aggiungerà il nuovo pilota AMR Mattia Drudi, campione lo scorso anno nella Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe.

Nicki Thiim, che è salito sul podio della 24 Ore di Spa CrowdStrike nel 2021 e nel 2023, punta alla vittoria quest'anno. "A differenza delle mie precedenti partecipazioni, quella di Spa non sarà un'occasione unica, perché parteciperemo a tutte e cinque le gare della Endurance Cup", conferma il 34enne danese. "Sono felice di partecipare a questo campionato, che è senza dubbio il più difficile nel mondo delle gare GT3, con un gran numero di partenze composte da piloti ufficiali. Il team Comtoyou Racing mi ha motivato enormemente e non vedo l'ora di iniziare la stagione con loro".

Nicki Thiim e Marco Sørensen, soprannominato "Dane Train", hanno vinto insieme la classe GTE-Pro del WEC nel 2016 e nel 2020, oltre al podio conquistato a Spa nel 2021. Da allora, Marco ha aggiunto alla sua lista di successi un titolo mondiale nella classe GTE-Am nel 2022, sottolineato da una vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans. Questa volta, è la 24 Ore CrowdStrike di Spa che il 33enne vuole vincere.

"Sono convinto che con il Comtoyou Racing Team possiamo ottenere grandi prestazioni", conferma l'ex pilota di formula Sørensen. "Non vedo l'ora di iniziare la stagione. Con l'arrivo della nuova vettura, abbiamo tutti molto da imparare: il team, gli ingegneri, i piloti e così via. Ma sono sicuro che ci divertiremo tutti a lavorare insieme. Comtoyou ha già dimostrato le sue qualità come squadra e siamo molto motivati. Non vediamo l'ora di iniziare!".

Oltre a questo duo da tenere d'occhio, l'italiano Mattia Drudi è un nuovo arrivato in Aston Martin Racing. Le sue prestazioni nel 2023, in particolare il titolo nella Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup, hanno reso il venticinquenne italiano uno degli astri nascenti della scena GT.

"Non vedo l'ora di iniziare la mia prima stagione come pilota ufficiale di Aston Martin Racing", rivela il pilota di Misano. "Condividere l'auto con compagni di squadra così veloci ed esperti come Nicki e Marco è un onore. Ho assistito al debutto in GT di Comtoyou come avversario nel 2023 e hanno subito dimostrato il loro potenziale. Penso che possiamo avere grandi ambizioni con la nuova Aston Martin Vantage GT3. Ci aspetta un mese impegnativo con molti test, ma sono fiducioso che saremo pronti per la prima gara della stagione".

Il Fanatec GT World Challenge Europe inizierà con una gara di 3 ore sul Circuito Paul Ricard dal 5 al 7 aprile. La Endurance Cup proseguirà poi con l'edizione anniversario della CrowdStrike 24 Ore di Spa (26-30 giugno). Completano il programma il Nürburgring (26-28 luglio), Monza (20-22 settembre) e la 6 Ore di Gedda (21-23 novembre).