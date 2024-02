Comtoyou Racing com os pilotos da Aston Martin

A Comtoyou Racing vai competir no GT World Challenge Europe com um plantel de pilotos de alto calibre. Os pilotos da Aston Martin Works Nicki Thiim, Marco Sörensen e Mattia Drudi vão competir pela equipa belga.

A Comtoyou Racing está a estabelecer uma parceria a longo prazo com a Aston Martin Racing para a temporada de 2024. Na quarta-feira, 21 de fevereiro, a equipa belga apresentou pela primeira vez o seu Aston Martin Vantage GT3. Esta primeira aparição oficial foi altamente simbólica: ao revelar o carro no âmbito da apresentação da edição de aniversário das 24 Horas de Spa CrowdStrike, a equipa belga anunciou também que pretende assumir um papel de liderança na clássica belga de 26 a 30 de junho.

"A equipa tem vindo a testar o novo Aston Martin Vantage GT3 há várias semanas para o conhecer melhor", sorriu o chefe de equipa Jean-Michel Baert, que esteve presente no evento de abertura na Abadia de Stavelot. "Mas estamos particularmente satisfeitos por podermos apresentá-lo ao público pela primeira vez. Como equipa belga, é claro que as 24 Horas de Spa CrowdStrike foram uma das razões pelas quais decidimos entrar na categoria GT. O facto de podermos competir com a Aston Martin na edição de aniversário enche-nos de orgulho. Saber que vamos competir com uma equipa tão prestigiada de pilotos, que são definitivamente capazes de lutar pela vitória, aumenta ainda mais a nossa motivação!"

Ainda faltam algumas semanas para sabermos quais os pilotos que vão representar a Comtoyou Racing. "Ainda estamos em conversações para finalizar as nossas equipas", confirma o chefe de equipa François Verbist. "Temos muitos contactos e ainda estamos abertos a discussões de última hora. O nosso objetivo é claro: queremos reunir as melhores equipas possíveis, tendo também em conta as limitações que uma equipa como a nossa enfrenta."

Uma coisa é certa: a parceria entre a Aston Martin Racing e a Comtoyou vai assumir a forma de uma presença na Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup com um trio de pilotos oficiais da AMR. Esta equipa vai tentar trazer à Aston Martin a sua segunda vitória no grande clássico de resistência belga. A primeira aconteceu em 1948 com St John Horsfall e Leslie Johnson num Aston Martin 2-Litre Sports.

Os pilotos dinamarqueses Nicki Thiim e Marco Sørensen, que venceram o Campeonato do Mundo de Resistência FIA WEC na classe GTE Pro com a Aston Martin, voltarão a formar uma equipa. A eles irá juntar-se o novo piloto contratado pela AMR, Mattia Drudi, campeão do ano passado na Sprint Cup do Fanatec GT World Challenge Europe.

Nicki Thiim, que terminou no pódio das 24 Horas de Spa CrowdStrike em 2021 e 2023, tem como objetivo a vitória este ano. "Ao contrário das minhas participações anteriores, Spa não será um caso isolado, porque vamos participar nas cinco corridas da Taça de Resistência", confirma o dinamarquês de 34 anos. "Estou encantado por competir neste campeonato, que é, sem dúvida, o mais difícil do mundo das corridas de GT3, com um grande número de partidas constituídas por pilotos oficiais. A equipa Comtoyou Racing motivou-me imenso e estou ansioso por começar a época com eles."

Nicki Thiim e Marco Sørensen, apelidado de "Dane Train", venceram juntos a classe GTE-Pro do WEC em 2016 e 2020, além do pódio em Spa em 2021. Desde então, Marco acrescentou um título mundial na classe GTE-Am à sua lista de sucessos em 2022, destacado por uma vitória na classe nas 24 Horas de Le Mans. Desta vez, é a CrowdStrike 24 Horas de Spa que o piloto de 33 anos quer vencer.

"Estou convencido de que podemos ter grandes desempenhos com a Comtoyou Racing Team", confirma o antigo piloto de fórmula Sørensen. "Estou ansioso pelo início da época. Com a chegada do novo carro, todos temos muito que aprender: a equipa, os engenheiros, os pilotos, etc. Mas tenho a certeza de que vamos todos gostar de trabalhar em conjunto. A Comtoyou já provou as suas qualidades como equipa e estamos muito motivados. Não vemos a hora de começar!

Ao lado da dupla imperdível, o italiano Mattia Drudi é um recém-chegado à Aston Martin Racing. As suas prestações em 2023, particularmente o seu título na Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup, tornaram o italiano de 25 anos numa das estrelas em ascensão do panorama do GT.

"Estou realmente ansioso pela minha primeira temporada como piloto oficial da Aston Martin Racing", revela o piloto de Misano. "E partilhar o carro com companheiros de equipa tão rápidos e experientes como o Nicki e o Marco é uma honra. Assisti à estreia da Comtoyou no GT como adversário em 2023 e eles mostraram imediatamente o seu potencial. Penso que podemos ter grandes ambições com o novo Aston Martin Vantage GT3. Temos um mês atarefado pela frente, com muitos testes, mas estou confiante de que estaremos prontos para a primeira corrida da época."

O Fanatec GT World Challenge Europa vai começar com uma corrida de 3 horas no Circuito Paul Ricard, de 5 a 7 de abril. A Taça de Resistência irá depois continuar com a edição de aniversário das 24 Horas de Spa CrowdStrike (26-30 de junho). O Nürburgring (26-28 de julho), Monza (20-22 de setembro) e as 6 Horas de Jeddah (21-23 de novembro) completam o programa.