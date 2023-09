Après le Bol d'Or, avant la finale de l'IDM

Florian Alt et Leandro Mercado peuvent poursuivre cette semaine leur covoiturage du week-end dernier. Au Bol d'Or, ils sont montés sur la deuxième marche du podium de la finale du championnat du monde d'endurance en tant que collègues de l'équipe Viltais. Après une pause de récupération plus que courte, ils se rendront directement à Hockenheim, car là aussi, c'est la finale. L'IDM est arrivé à la fin de la saison 2023. Pour Alt, il ne s'agit de rien de moins que de remporter éventuellement le titre. Alors que pour Alt, on en reste à une Honda, justement en version IDM et non plus WM, Mercado doit à nouveau s'adapter à la Kawasaki de l'équipe du Suisse Emil Weber.

"C'était le hat-trick sur le podium", énumère Alt après avoir terminé son travail de nuit en France. "Après 2021 et 2022, 2023. De plus, nous sommes vainqueurs des équipes indépendantes des usines en 2023 et fiers d'avoir assuré le championnat du monde des constructeurs à Honda. Cela a été un énorme effort de mon équipe Honda Viltaïs Racing et de mes coéquipiers pour rendre cela possible. Nous avons battu de nombreuses équipes d'usine après une semaine difficile. Nous avons définitivement tiré le meilleur parti de la situation".

"Oui, oui", commente Mercado à propos du podium. "Je suis heureux de terminer l'année et ma première saison en championnat du monde d'endurance sur un podium. Merci beaucoup à l'équipe et aux collègues pour leur excellent travail. Vraiment une belle façon de terminer l'année et donc ma première saison EWC".

Le pilote BMW Ilya Mikhalchik et son patron Werner Daemen ont également vécu un week-end éprouvant mais fructueux en France. Pour eux aussi, le rythme va reprendre dès le week-end prochain, sans grande pause. En effet, Mikhalchik, qui a réalisé le doublé lors du dernier week-end IDM à Assen, spécule toujours sur un éventuel quatrième titre IDM. Toutefois, avec 36 points de retard sur le leader Alt, il ne pourra pas l'obtenir par ses propres moyens sans l'aide active de ce dernier sous la forme d'un zéro.

"J'ai des sentiments mitigés", a déclaré Daemen, team manager de l'équipe BMW Motorrad World Endurance Team, après que ses garçons aient obtenu la troisième place en course et au classement final. "Pour être honnête : Si tu m'avais parlé de ce résultat avant la saison, j'aurais été plutôt content. Mais maintenant, nous sentons que le titre aurait aussi été possible, et alors tu en veux plus. Mais c'est une course spéciale, et je pense que nous étions forts. En qualifications, nous avons montré notre potentiel en décrochant la pole position. Les pilotes ont encore fait un excellent travail. En course, nous avons eu un peu de malchance et des problèmes techniques qui nous ont coûté quelques tours. Si nous avions gagné, nous aurions peut-être pu remporter le championnat du monde. Cela signifie que nous avons encore du travail à faire et que le titre sera notre objectif pour l'année prochaine. Merci à BMW, aux pilotes et à toute l'équipe pour leur travail acharné et formidable cette saison. Il y a tellement de gens qui ont contribué à ce que nous terminions toutes les courses et que nous montions sur le podium de toutes les courses de 24 heures. L'année prochaine, nous attaquerons à nouveau".

"J'ai des sentiments un peu mitigés", commence également le commentaire de Mikhalchik. "D'un côté, je suis vraiment heureux, cela ne fait aucun doute. D'un autre côté, nous avons manqué le titre de champion du monde de peu et avons été un peu malchanceux pendant les courses. Mais je suis heureux de constater que nous avons tous fait de gros progrès depuis l'année dernière, tant au niveau de la moto que des performances des pilotes et des temps au tour. Tout le monde a travaillé dur et on peut voir les résultats. Je pense que cette saison a été l'une des meilleures. Nous avons terminé toutes les courses, nous sommes montés sur le podium trois fois sur quatre et nous nous sommes toujours battus pour les premières places. Même au Japon, nous sommes passés tout près du podium. Nous devrions donc certainement être heureux. Je tiens à remercier tous les ingénieurs BMW pour les progrès considérables réalisés sur la moto. J'espère que ce n'est que le début et que nous pouvons devenir encore plus forts. Un merci particulier à mes coéquipiers qui donnent tout à chaque tour. Nous apprenons les uns des autres, et c'est formidable. Merci à toute l'équipe pour son travail - et j'espère qu'un jour nous gagnerons le titre".

Après le Bol d'Or, l'Autrichien Philipp Steinmayr et les Belges Luca de Vleeschauwer et Bastien Mackels devraient également montrer de légers signes de fatigue. Vendredi, il s'agira d'être à nouveau en forme pour la dernière séance d'entraînement libre de l'IDM.