Dopo il Bol d'Or è prima della finale IDM

Florian Alt e Leandro Mercado possono continuare questa settimana il loro carpooling dello scorso fine settimana. Al Bol d'Or, i due sono saliti sul podio della finale del Campionato del Mondo Endurance come colleghi del Team Viltais. Per i due, dopo una pausa più che breve per riprendersi, si va dritti a Hockenheim, perché anche lì ci sono le finali. L'IDM è giunto alla fine della stagione 2023. Per Alt è in gioco niente di meno che una possibile vittoria del titolo. Mentre Alt rimane con una Honda, solo in assetto IDM e non più in assetto Mondiale, Mercado deve tornare alla Kawasaki del team dello svizzero Emil Weber.

"È stata la tripletta sul podio", afferma Alt al termine del turno notturno in Francia. "Dopo il 2021 e il 2022, anche il 2023. Inoltre, siamo i vincitori dei team non-factory del 2023 e siamo orgogliosi di assicurare il Campionato del Mondo Costruttori alla Honda. È stato un grande sforzo da parte del mio team Honda Viltaïs Racing e dei miei compagni di squadra per far sì che questo accadesse. Abbiamo battuto molti team factory dopo una settimana difficile. Abbiamo sicuramente ottenuto il massimo".

"Mercado ha commentato il podio. "Sono felice di concludere l'anno e la mia prima stagione nel Campionato del Mondo Endurance con un podio. Ringrazio la squadra e i colleghi per l'ottimo lavoro. Davvero un bel modo di concludere l'anno e con esso la mia prima stagione EWC".

Anche il pilota BMW Ilya Mikhalchik e il suo capo Werner Daemen hanno vissuto un fine settimana estenuante ma di successo in Francia. Anche per loro due, il ritmo continuerà subito senza grandi pause nei prossimi fine settimana. Perché Mikhalchik, che ha conquistato la doppia vittoria nell'ultimo weekend IDM ad Assen, sta ancora speculando su un possibile quarto titolo IDM. Tuttavia, non sarà in grado di conquistarlo da solo, a 36 punti dal leader Alt, senza l'assistenza attiva di quest'ultimo sotto forma di uno zero.

"Ho sentimenti contrastanti", ha spiegato Daemen, Team Manager del BMW Motorrad World Endurance Team, dopo che i suoi ragazzi sono arrivati terzi in gara e nella classifica finale. "Ad essere onesti: Se mi aveste detto di questo risultato prima della stagione, sarei stato abbastanza felice. Ma ora sentiamo che anche il titolo sarebbe stato possibile, e poi si vuole di più. Ma questa è una gara speciale e credo che siamo stati forti. Nelle qualifiche abbiamo dimostrato il nostro potenziale conquistando la pole position. I piloti hanno fatto di nuovo un ottimo lavoro. In gara abbiamo avuto un po' di sfortuna e problemi tecnici che ci sono costati alcuni giri. Se avessimo vinto, forse il campionato del mondo sarebbe stato possibile. Questo significa che abbiamo ancora del lavoro da fare e che il titolo sarà il nostro obiettivo per il prossimo anno. Grazie a BMW, ai piloti e a tutta la squadra per il duro e grande lavoro svolto in questa stagione. Sono tante le persone che hanno contribuito a farci concludere tutte le gare e a farci salire sul podio in tutte le 24 ore. L'anno prossimo torneremo all'attacco".

"Ho sentimenti contrastanti", esordisce Mikhalchik. "Da un lato sono molto contento, non c'è dubbio. Dall'altro lato, abbiamo mancato di poco il titolo mondiale e abbiamo avuto un po' di sfortuna durante le gare. Ma sono felice che tutti noi abbiamo fatto grandi progressi rispetto all'anno scorso, sia con la moto che con le prestazioni dei piloti e i tempi sul giro. Tutti hanno lavorato duramente e i risultati si vedono. Credo che questa stagione sia stata una delle migliori. Abbiamo portato a termine tutte le gare, siamo saliti sul podio in tre occasioni su quattro e siamo sempre stati in lotta per le prime posizioni. Anche in Giappone siamo stati vicini al podio. Quindi dobbiamo essere sicuramente contenti. Voglio ringraziare tutti gli ingegneri BMW per i grandi progressi fatti sulla moto. Spero che questo sia solo l'inizio e che potremo diventare ancora più forti. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni di squadra, che danno il massimo a ogni giro. Impariamo l'uno dall'altro e questo è fantastico. Grazie a tutta la squadra per il lavoro svolto e spero che un giorno vinceremo il titolo".

Dopo il Bol d'Or, anche l'austriaco Philipp Steinmayr e i belgi Luca de Vleeschauwer e Bastien Mackels potrebbero accusare un leggero affaticamento. Venerdì dovranno essere di nuovo in forma per l'ultima sessione di prove libere dell'IDM.