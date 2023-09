Bernd Schwan: "He aceptado mi destino".

"Envejecer no es de cobardes" es una cita de la diva de Hollywood Mae West que siempre gusta cuando se trata de explicar de forma medianamente divertida los sinsabores del inexorable proceso de envejecimiento humano. Bernd Schwan, que ha cumplido 65 años este año, ha colaborado ahora en un proyecto de libro que trata precisamente de estos obstáculos que hay que superar en el camino hacia la vejez.

El propio Bernd Schwan sigue activo en el MSC Freier Grund, que es el organizador deportivo de una que otra ronda de la IDM, como ocurrió recientemente en la ronda de la IDM en Assen. Durante muchos años, Schwan fue el responsable de la ronda IDM en Nürburgring y empezó a atraer a los aficionados al circuito de Eifel con un valor añadido. En forma de entradas con descuento por reserva anticipada o la exitosa invitación del campeonato mundial de sidecares. Los sidecares siguen siendo una de las pasiones personales de Bernd Schwan, que siempre acude a los circuitos de las distintas series. Schwan ya no es tan activo como en años anteriores. "Ya no tengo un compromiso firme con MSC Freier Grund, salud", explica encogiéndose de hombros.

Schwan cumplirá pronto 46 años en silla de ruedas. "Ocurrió una semana antes de cumplir 19 años", cuenta. "Estábamos en la carrera del Campeonato del Mundo de 750 cc en Zolder, Bélgica. Por aquel entonces, Roberts, Steve Baker y Cecotto corrían allí. Barry Sheene no estaba allí, no corría en 750 cc. Había una piscina al aire libre en el camping cercano y nos metimos". Fue entonces cuando se produjo el accidente, en el que Schwan se golpeó contra la cornisa entre la zona de nadadores y la de no nadadores y las lesiones que sufrió en ese momento le postraron en una silla de ruedas. "Y eso siendo socorrista", añade.

"Rápidamente acepté mi destino", asegura. "Tenía un súper círculo de amigos, reconvertimos mi casa para que fuera accesible a minusválidos y me reciclé". Después se mantuvo fiel al automovilismo de otra manera. "No sueño por la noche que puedo andar ni nada de eso", revela todavía. "Y el hecho de que todavía pueda montar en moto también ha desaparecido. Por supuesto, sigo todo tipo de cosas en la pantalla. Siempre veo las carreras de IDM por streaming, conozco a Florian Alt desde que era pequeño. También veo sidecares todo el tiempo".

Durante la pandemia de Corona, también cambiaron muchas cosas para Schwan, y uno o dos contactos sociales se esfumaron. "Un médico amigo mío se me acercó y quiso escribir un libro en su jubilación", dice Schwan, describiendo su camino hasta convertirse en autor a tiempo parcial. "Porque este médico, que también trabajaba en geriatría, había vivido muchos casos de personas que habían caído en un agujero depresivo debido al proceso de envejecimiento y a las circunstancias. Quería demostrar que hay otro camino y eligió a 19 personas que habían tenido un destino especial o que habían recorrido un camino especial para su libro y la exposición fotográfica que lo acompañaba. Así fue como mi cara acabó en la portada. La exposición se presenta actualmente en Coblenza y después irá de gira. Trata de la salud mental de las personas mayores, un tema del que hay que hablar más".

Schwan no ve una carrera de IDM en Nürburgring en un futuro próximo. "La gente no está tan interesada en las motos allí", explica, "y los costes se nos escaparon al final. Pero seguimos siendo el organizador deportivo de la IDM con el MSC Freier Grund y el club cuenta ahora con un buen departamento de trial."