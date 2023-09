Bernd Schwan : "J'ai accepté mon destin".

Sous le titre "Seelentiefen - Alter, Würde und seelische Traumata" (Profondeurs de l'âme - Vieillesse, dignité et traumatismes psychiques) est paru un livre qui traite également des aspects les plus sombres de la vie et de la manière de surmonter de telles profondeurs. Schwan a participé à l'écriture.

"Vieillir n'est pas pour les lâches" est une citation de la diva hollywoodienne Mae West qui revient souvent lorsqu'il s'agit d'expliquer de manière un tant soit peu amusante les difficultés du processus inexorable de vieillissement humain. Bernd Schwan, qui a eu 65 ans cette année, a participé à un projet de livre qui traite précisément de ces obstacles à surmonter sur le chemin de la vieillesse.

Bernd Schwan lui-même est toujours actif au sein du MSC Freier Grund, qui est l'organisateur sportif de l'une ou l'autre course IDM, comme récemment la course IDM d'Assen. Schwan a été pendant de nombreuses années le responsable de la course IDM au Nürburgring et a commencé très tôt à attirer les fans sur le circuit de l'Eifel en leur proposant une valeur ajoutée. Sous la forme de billets d'entrée avec une réduction pour les réservations anticipées ou l'invitation réussie du championnat du monde de side-car. Le side-car fait toujours partie des passions personnelles de Bernd Schwan, qui se rend d'ailleurs régulièrement sur les différents circuits des séries les plus diverses. Schwan n'est plus aussi actif que les années précédentes. "Je n'ai plus d'engagement fixe au MSC Freier Grund, c'est la santé", explique-t-il en haussant les épaules.

Cela fera bientôt 46 ans que Schwan est en fauteuil roulant. "C'est arrivé une semaine avant mon 19e anniversaire", raconte-t-il. "Nous étions à la course de championnat du monde de 750 cm3 à Zolder, en Belgique. À l'époque, il y avait Roberts, Steve Baker, Cecotto. Barry Sheene n'était pas là, il ne roulait pas en 750. Il y avait une piscine en plein air près du camping et nous avons sauté dedans". C'est là que s'est produit l'accident au cours duquel le cygne a heurté le bord entre la zone des nageurs et celle des non-nageurs, et les blessures subies à l'époque l'ont conduit en fauteuil roulant. "Et ce, en tant que nageur sauveteur", remarque-t-il encore.

"J'ai rapidement accepté mon destin", assure-t-il. "J'avais un super cercle d'amis, nous avons adapté ma maison aux personnes handicapées et j'ai suivi une formation de reconversion". Il est ensuite resté fidèle au sport automobile d'une autre manière. "Je ne rêve pas la nuit que je peux marcher ou quelque chose comme ça", révèle-t-il encore. "Et le fait que je puisse encore conduire une moto a également disparu. Sur le petit écran, je continue bien sûr à suivre toutes sortes de choses. Je regarde toujours les courses IDM en streaming, je connais Florian Alt depuis tout petit. Je regarde aussi toujours les side-cars".

Pendant la pandémie de Corona, certaines choses ont également changé pour Schwan et l'un ou l'autre contact social a tout de même disparu. "C'est alors qu'un ami médecin m'a contacté pour réaliser un livre pendant sa retraite", explique Schwan en décrivant son parcours d'auteur à temps partiel. "Car ce médecin, qui travaillait également en gériatrie, a vécu de nombreux cas où des personnes sont tombées dans un trou dépressif à cause du processus de vieillissement et des circonstances. Il a voulu montrer qu'il était possible de faire autrement et a choisi 19 personnes ayant connu un destin ou un parcours particulier pour son livre et l'exposition de photos qui l'accompagne. C'est ainsi que mon visage s'est retrouvé sur la couverture. L'exposition est actuellement présentée à Coblence et partira ensuite en tournée. Elle traite de la santé mentale des personnes âgées, un sujet dont on doit parler davantage".

Schwan ne voit plutôt pas une course IDM sur le Nürburgring dans un avenir proche. "On ne s'intéresse pas tellement à la moto là-bas", explique-t-il, "et les coûts ont fini par nous échapper. Mais nous faisons encore l'organisateur sportif de l'IDM avec le MSC Freier Grund et le club a entre-temps un bon département de trial".