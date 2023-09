Bernd Schwan: "Ho accettato il mio destino".

"Invecchiare non è per i codardi" è una citazione della diva hollywoodiana Mae West, sempre molto apprezzata quando si tratta di spiegare in modo divertente le difficoltà dell'inesorabile processo di invecchiamento umano. Bernd Schwan, che quest'anno ha compiuto 65 anni, ha collaborato al progetto di un libro che tratta proprio di questi ostacoli da superare sulla strada della vecchiaia.

Lo stesso Bernd Schwan è ancora attivo nell'MSC Freier Grund, che è l'organizzatore sportivo di un round IDM o di un altro, come è avvenuto di recente al round IDM di Assen. Per molti anni, Schwan è stato il responsabile dell'IDM al Nürburgring e ha iniziato fin da subito ad attirare i fan sul circuito dell'Eifel con un valore aggiunto. Sotto forma di biglietti d'ingresso con uno sconto early bird o di invito al campionato mondiale di sidecar. I sidecar sono ancora una delle passioni personali di Bernd Schwan, che si presenta sempre ai vari circuiti delle diverse serie. Schwan non è più così attivo come negli anni precedenti. "Non ho più un impegno preciso con MSC Freier Grund, la salute", spiega, scrollando le spalle.

Schwan sarà presto su una sedia a rotelle per 46 anni. "È successo una settimana prima del mio 19° compleanno", racconta. "Eravamo alla gara del Campionato del Mondo 750 cc a Zolder, in Belgio. A quel tempo c'erano Roberts, Steve Baker e Cecotto. Barry Sheene non c'era, perché non correva con le 750. C'era una piscina all'aperto nel campeggio vicino e ci siamo buttati". È stato allora che si è verificato l'incidente, in cui Schwan ha urtato la sporgenza tra la zona dei nuotatori e quella dei non nuotatori e le ferite riportate all'epoca lo hanno costretto su una sedia a rotelle. "E questo come bagnino", aggiunge.

"Ho accettato rapidamente il mio destino", assicura. "Ho avuto una super cerchia di amici, abbiamo convertito la mia casa per renderla accessibile ai disabili e mi sono riqualificato". Poi è rimasto fedele al motorsport in un modo diverso. "Non sogno di notte di poter camminare o cose del genere", rivela ancora. "E anche il fatto di poter ancora guidare una moto è sparito. Naturalmente, seguo ancora ogni genere di cose sullo schermo. Guardo sempre le gare dell'IDM in streaming, conosco Florian Alt da quando ero piccolo. Guardo sempre anche i sidecar".

Durante la pandemia di Corona, molte cose sono cambiate anche per Schwan, e uno o due contatti sociali sono venuti meno. "Un mio amico medico mi ha contattato e voleva scrivere un libro per la sua pensione", racconta Schwan, descrivendo il suo percorso per diventare un autore part-time. "Perché questo medico, che lavorava anche in geriatria, aveva sperimentato molti casi di persone cadute in depressione a causa del processo di invecchiamento e delle circostanze. Voleva dimostrare che c'è un'altra strada e ha scelto 19 persone che avevano avuto un destino speciale o che avevano percorso una strada speciale per il suo libro e la mostra fotografica che lo accompagnava. È così che il mio volto è finito sulla copertina. La mostra è attualmente in corso a Coblenza e sarà poi itinerante. Si tratta della salute mentale degli anziani, un argomento di cui si deve parlare di più".

Schwan non vede una gara IDM al Nürburgring nel prossimo futuro. "La gente non è interessata alle moto in quel luogo", spiega, "e alla fine i costi ci sono sfuggiti. Ma siamo ancora gli organizzatori sportivi dell'IDM con il MSC Freier Grund e il club ha ora un buon reparto prove".