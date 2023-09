Bernd Schwan: "Aceitei o meu destino".

"Envelhecer não é para cobardes" é uma frase da diva de Hollywood Mae West que é sempre popular quando se trata de uma explicação meio divertida das dificuldades do inexorável processo de envelhecimento humano. Bernd Schwan, que completou 65 anos este ano, colaborou agora num projeto de livro que aborda precisamente estes obstáculos que têm de ser ultrapassados no caminho para a velhice.

O próprio Bernd Schwan ainda está ativo no MSC Freier Grund, que é o organizador desportivo de uma ou outra ronda IDM, como aconteceu recentemente na ronda IDM em Assen. Durante muitos anos, Schwan foi o responsável pela ronda IDM em Nürburgring e começou desde cedo a atrair os fãs para a pista de corridas no Eifel com valor acrescentado. Sob a forma de bilhetes de entrada com desconto para os madrugadores ou o convite bem sucedido para o campeonato do mundo de sidecar. Os sidecars continuam a ser uma das paixões pessoais de Bernd Schwan, que está sempre presente nas várias pistas de corrida das diferentes séries. Schwan já não é tão ativo como nos anos anteriores. "Já não tenho um compromisso firme com a MSC Freier Grund, a saúde", explica, encolhendo os ombros.

Em breve, Schwan estará numa cadeira de rodas durante 46 anos. "Aconteceu uma semana antes do meu 19º aniversário", conta. "Estávamos na corrida do Campeonato do Mundo de 750 cc em Zolder, na Bélgica. Na altura, Roberts, Steve Baker e Cecotto estavam a correr lá. Barry Sheene não estava lá, ele não corria com 750s. Havia uma piscina ao ar livre no parque de campismo vizinho e saltámos para lá". Foi aí que aconteceu o acidente, em que Schwan bateu no parapeito entre a zona dos nadadores e a dos não-nadadores e as lesões que sofreu na altura colocaram-no numa cadeira de rodas. "E isto como nadador-salvador", acrescenta.

"Aceitei rapidamente o meu destino", garante. "Tinha um super círculo de amigos, transformámos a minha casa para a tornar acessível a deficientes e voltei a treinar." Depois, manteve-se fiel aos desportos motorizados de uma forma diferente. "Não sonho à noite que posso andar ou algo do género", revela. "E o facto de ainda poder andar de mota também desapareceu. Claro que continuo a seguir todo o tipo de coisas no ecrã. Vejo sempre as corridas IDM via stream, conheço o Florian Alt desde pequeno. Também estou sempre a ver os sidecars".

Durante a pandemia do coronavírus, muita coisa mudou para Schwan e um ou dois contactos sociais desapareceram. "Um médico amigo meu abordou-me e quis escrever um livro na sua reforma", conta Schwan, descrevendo o seu percurso até se tornar um autor a tempo parcial. "Porque este médico, que também trabalhava em geriatria, tinha vivido muitos casos em que as pessoas tinham caído num buraco depressivo devido ao processo de envelhecimento e às circunstâncias. Ele queria mostrar que há outro caminho e escolheu 19 pessoas que tiveram um destino especial ou que seguiram um caminho especial para o seu livro e para a exposição de fotografias que o acompanhava. Foi assim que a minha cara acabou por aparecer na capa. A exposição está atualmente em exibição em Koblenz e depois seguirá em digressão. É sobre a saúde mental das pessoas mais velhas, um tema que precisa de ser mais falado".

Schwan não vê uma corrida IDM em Nürburgring num futuro próximo. "As pessoas não se interessam muito por motos lá", explica, "e acabámos por ficar sem dinheiro. Mas continuamos a ser o organizador desportivo da IDM com o MSC Freier Grund, e o clube tem agora um bom departamento de testes."