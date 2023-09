IDM News: Dos fiestas y una Ducati

En la IDM Supersport 300, sólo está en juego el segundo puesto en el campeonato. Será más emocionante en el IDM Supersport y el IDM Superbike. Después, llega la hora de la fiesta.

Inscripción para la fiesta DMSB

El segundo Congreso de la DMSB se celebrará en Fulda del 17 al 19 de noviembre. Durante tres días, un amplio programa espera a todos los voluntarios participantes y a los aficionados al automovilismo en el Centro Cultural y de Congresos Esperanto. Expertos del mundo del motor, pero también de otros ámbitos, compartirán sus conocimientos en talleres y mesas redondas y ofrecerán interesantes perspectivas sobre sus áreas temáticas. La inscripción en el congreso es posible desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2023 a través del formulario de inscripción en línea. Además de las extensas reformas de los últimos años en la organización paraguas del automovilismo y el 25 aniversario de la organización juvenil dmsj - deutsche motor sport jugend, el enfoque de este año también se centrará en el intercambio directo entre los miembros de los comités de la DMSB y las organizaciones miembros, los representantes de las organizaciones relacionadas con el automovilismo, así como los voluntarios y los entusiastas del automovilismo. Como en 2019, la Conferencia Medioambiental también tendrá lugar en el marco del Congreso de la DMSB.

Pase de fin de semana: acceso a todas las mesas redondas y talleres ofrecidos, así como al nivel de exposición durante todo el periodo del evento (17-19.11.2023), incluido el catering de la conferencia, excluidos los eventos nocturnos. Pase de un día para el sábado: acceso a todas las mesas redondas y talleres ofrecidos, así como al nivel de la feria, el sábado (18.11.2023, de 9.00 a 18.00 horas), incluido el catering de la conferencia, sin eventos nocturnos. Contribución a los gastos por un importe de 125 euros.

¿Participa Ducati 2024?

Marc Moser estará allí de nuevo como piloto invitado con su Ducati. Su padre Matthias está haciendo una gran campaña para que los italianos entren en el pool de patrocinadores de IDM, necesario para correr permanentemente con Ducati y también para acumular puntos. Cuáles son las posibilidades de que Ducati participe en el IDM, le preguntaron a Matthias Moster en IDM.de. "No creo que las posibilidades sean tan malas", respondió Moser padre. "Estuvimos muy cerca de ello hace tres años. Ya había un visto bueno del jefe de Ducati. Luego hubo otros problemas que al final no se solucionaron. Pero en realidad, creo que Ducati ya está a favor. También hay que decir que si Ducati decidiera unirse, no habría un solo piloto. Supongo que hoy habrá al menos tres pilotos de Superbike y cinco en la categoría Supersport". ¿Hay ya conversaciones al respecto? "Sí, las hay", confirma Moser. "Pero los italianos aún estaban todos de vacaciones en agosto. Ahora intensificaremos las conversaciones en septiembre y octubre y tengo muchas esperanzas de que haya una decisión positiva. Sobre todo si el proyecto que hemos iniciado ahora aquí en IDM Superbike tiene un buen resultado."

Huelga para Bijsterbosch

En las carreras del IDM Superbike en Assen, Pepijn Bijsterbosch, que ahora está activo al otro lado del muro de boxes como mano derecha del jefe del equipo BCC-alpha-Van Zon-BMW, Werner Daemen, volvió a subirse él mismo a su BMW. Para despedirse en 2023, también le habría gustado volver a participar en las 24 Horas de Le Castellet con el equipo LRP Polonia, para el que ya ha cosechado muchos éxitos. Pero poco antes fue declarado sustituto, y en su lugar pilotará el checo Marke Szkopek. "Desgraciadamente, no tomaré la salida en esta edición de la Bol d'Or", explicó decepcionado la semana pasada. "El equipo había decidido no nominarme para la carrera. Después de todo, no se ha convertido en el final de la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Resistencia como había planeado."

Prueba de forma física

Si el final del IDM en el Hockenheimring es satisfactorio para Mitja Borgelt, del equipo Kiefer, que ha regresado tras su lesión, irá directamente a Portimao, en Portugal, una semana después. Allí tendrá lugar la R3 European SuperFinale, que forma parte del Campeonato del Mundo de Superbikes, donde compiten pilotos de la Yamaha bLUcRU Cup de todo el mundo, y a la que Mitja Borgelt ha sido invitado como único alemán.

Fiesta IDM

El promotor de la IDM invita a la fiesta de fin de temporada. En el marco de la fiesta de clausura, que tendrá lugar el domingo por la noche, también se celebrará la ceremonia de entrega de premios a los ganadores del campeonato. "Después, estamos deseando", explican los responsables, "brindar juntos por otra temporada". Fecha: 24.09.2023, Hora: 20.00 Lugar: IDM VIP Area. Tras la entrega de premios a cargo de los presentadores Lukas Gajewski y Tommi Deitenbach, que duró hasta las 21.20 aproximadamente, el espectáculo continúa con el grupo "die dicken Kinder".